Jurado: Kevin Spacey no abusó sexualmente del actor Anthony Rapp en 1986

AP

Nueva York, Estados Unidos

Un jurado se puso del lado de Kevin Spacey el jueves en una de las demandas que descarrilaron la carrera de la estrella de cine, al determinar que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, entonces de 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos en obras de Broadway en 1986.

El veredicto en el juicio civil llegó a la velocidad del rayo. Los jurados de un tribunal federal de Nueva York deliberaron durante poco más de una hora antes de decidir que Rapp no ??había probado sus acusaciones .

Cuando se leyó el veredicto, Spacey bajó la cabeza y luego abrazó a sus abogados. No habló con los periodistas cuando salió del juzgado.

“Estamos muy agradecidos con el jurado por analizar estas acusaciones falsas”, dijo su abogada, Jennifer Keller.

“Lo que sigue es que se probará que el Sr. Spacey es inocente de cualquier cosa de la que haya sido acusado. Que no había verdad en ninguna de las acusaciones”, agregó, en referencia a otras denuncias de conducta sexual inapropiada contra el actor, incluidos los cargos penales en Inglaterra.

Durante el juicio, Rapp testificó que Spacey lo había invitado a su departamento para una fiesta y luego se acercó a él en una habitación después de que los demás invitados se fueron. Dijo que el actor, que entonces tenía 26 años, lo recogió y se acostó parcialmente sobre él en una cama antes de que se escabullera y huyera cuando Spacey, ebrio, le preguntó si estaba seguro de querer irse.

En su testimonio a veces emotivo, Spacey le dijo al jurado que nunca sucedió y que nunca se habría sentido atraído por alguien que tenía 14 años.

La demanda buscaba $ 40 millones en daños.

Rapp y sus abogados también abandonaron el juzgado sin hablar con los periodistas. En sus declaraciones finales ante el jurado el jueves, el abogado de Rapp, Richard Steigman, acusó a Spacey de mentir en el estrado de los testigos.

“Carece de credibilidad”, dijo Steigman. “A veces la simple verdad es lo mejor. La simple verdad es que esto sucedió”.

Rapp, de 50 años, y Spacey, de 63, testificaron cada uno durante varios días en el juicio de tres semanas .

Las afirmaciones de Rapp, y las de otros, interrumpieron abruptamente lo que había sido una carrera vertiginosa para el actor dos veces ganador del Premio de la Academia, quien perdió su trabajo en la serie de Netflix "House of Cards" y vio cómo se agotaban otras oportunidades. Rapp es un habitual del programa de televisión "Star Trek: Discovery" y formó parte del elenco original de Broadway de "Rent".

Spacey enfrentó cargos en Massachusetts por manosear a un hombre en un bar, acusaciones que luego fueron retiradas por los fiscales.

Hace tres meses, se declaró inocente en Londres de los cargos de agredir sexualmente a tres hombres entre 2004 y 2015 cuando era director artístico en el teatro Old Vic de Londres.

Un juez de Los Ángeles aprobó este verano la decisión de un árbitro de ordenar a Spacey que pague 30,9 millones de dólares a los creadores de "House of Cards" por violar su contrato al acosar sexualmente a miembros del equipo.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que alegan agresión sexual a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Rapp.

En el juicio, Spacey testificó que estaba seguro de que el encuentro con Rapp nunca sucedió, en parte porque vivía en un apartamento tipo estudio en lugar del dormitorio que mencionó Rapp, y nunca tuvo una reunión más allá de una fiesta de inauguración.

“Sabía que no tendría ningún interés sexual en Anthony Rapp ni en ningún niño. Eso lo sabía”, dijo al jurado.

Durante sus argumentos finales ante el jurado, Keller sugirió razones por las que Rapp imaginó el encuentro con Spacey o lo inventó.

Dijo que era posible que Rapp lo inventara basándose en su experiencia actuando en "Precious Sons", una obra en la que el actor Ed Harris toma al personaje de Rapp y se acuesta encima de él, confundiéndolo brevemente con su esposa antes de descubrir que es su hijo.

También sugirió que Rapp más tarde se puso celoso de que Spacey se convirtiera en una megaestrella, mientras que Rapp tenía "papeles más pequeños en espectáculos pequeños" después de su gran actuación en "Rent" de Broadway.

“La fama no lo siguió”, dijo Keller. "Señor. El entrenador de Rapp se ha convertido en una calabaza”.

“Así que aquí estamos hoy y el Sr. Rapp está recibiendo más atención de este juicio que en toda su vida como actor”, dijo Keller. Ella dijo que Rapp es bien conocido ahora porque ha derribado a uno de los actores más importantes de Hollywood.

Durante dos días de testimonio, Spacey lamentó una declaración de 2017 que emitió cuando Rapp se hizo público por primera vez, en la que dijo que no recordaba el encuentro, pero que si sucedió "le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido profundamente comportamiento de ebriedad inapropiado”.

Secándose los ojos con un pañuelo, Spacey dijo que publicistas y abogados lo habían presionado para que emitiera una declaración empática en un momento en que el movimiento #MeToo ponía nerviosos a todos en la industria.

“Aprendí una lección, que es nunca disculparse por algo que no hiciste”, dijo.

También lloró cuando dijo que lamentaba haber revelado públicamente que era gay el mismo día que surgieron las acusaciones de Rapp porque algunos interpretaron su anuncio como un esfuerzo por cambiar de tema o desviar las revelaciones de Rapp.

Spacey había testificado que habló en el juicio sobre asuntos profundamente personales y le dijo al jurado que su padre era un supremacista blanco y neonazi que lo reprendió como gay porque le gustaba el teatro.

Spacey también les dio a los espectadores de la corte una breve muestra de sus habilidades de actuación cuando imitó a su coprotagonista de Broadway en ese momento, Jack Lemmon. Anteriormente había testificado que su habilidad para imitar lo ayudó en su carrera como actor.