El Canario da consejos: hay que actualizarse, "pero no ponerse de relajo o ser payaso"

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Ser uno de los salseros más reconocidos y referentes entre muchos, dentro y fuera de República Dominicana, se debe a muchas virtudes musicales, pero también a ciertas destrezas humanas que se desarrollan con el cúmulo de experiencias adquiridas.

Un vivo ejemplo de esas características las posee José Alberto Justiniano Andújar, conocido popularmente como “José Alberto El Canario”, quien compartió con este diario sus más guardados secretos para mantener una trayectoria musical intachable.

Tener disciplina, perseverancia y constancia, son los tres pilares de quien interpreta el tema “Bajo la tormenta”, para no dejar perder el público que por más de tres décadas lo ha acompañado en su éxito musical.

“Bueno, primeramente he mantenido mi carrera por la disciplina, perseverancia y constancia que he ido desarrollando a través de los años”, empezó diciendo, añadió que la ambición de seguir adelante es otro factor importante para quienes deseen entrar al mundo artístico.

Asimismo, El Canario destacó que considera “muy importante” el hecho de que todos los artistas, sin importar su género, se actualicen, aclarando que deben de tener marcados sus límites para nunca llegar a perder su esencia en la música”.

“Yo creo que es muy importante que los artistas se mantengan actualizados en todo el sentido de la palabra, no ponerse de relajo, o no ser payaso”, aclaró el salsero oriundo de la capital dominicana.

Como un ejemplo de su declaración citó a Celia Cruz, quien sin perder su esencia grabó reggaetón titulado “La negra tiene tumbao”, y en repetidas ocasiones ha cambiado su color de pelo, dándole vida a su carrera artística.

Sin embargo, José Alberto confesó que no grabará otros géneros musicales, pero puede moldearse para poder “montarse en la ola”.

“A nivel de ritmo yo no cambiaría nada de mí, es decir no haría otros géneros, porque ya yo no conozco mi estilo, ya conozco lo que el público del canario quiere y por eso me he mantenido a este nivel”, dijo.

Así como el ganador del Latin Grammy en tres diferentes ocasiones tiene secretos para mantenerse como artista, también compartió con Listín Diario cómo permanecer en forma saludable ante los ajetreos de su jornada laboral.

“Yo soy muy cuidadoso con mi salud, yo voy a mi médico cada seis meses”, expresó el Canario, quien cumplirá 65 años el próximo 24 de diciembre.

A propósito de cuidar su salud, José Alberto se sumó a la causa benéfica que celebra Billy Hair Dresser, un centro de belleza que posee 800 metros dedicados al cuidado del hombre.

En el conversatorio que sostuvo El Canario con este medio escrito, también participó Yobatania Castro, una de las propietarias del centro de estética masculino, quien narró los detalles del evento que tendrá lugar el próximo viernes a las 7:30 p.m. en el Intercontinental.

“Nosotros estamos haciendo esta actividad, fundamentalmente para recaudar fondos para la prevención del cáncer masculino. Estamos trabajando con la fundación Jompeame y Un amigo como tú”, contó Castro.

El evento se realizará con el objetivo de celebrar los 20 años de apertura del centro de belleza, además de dar a demostrar que el cáncer es una enfermedad que también afecta a los familiares y amigos de quien lo padece.

Comenzamos una campaña desde mayo que tiene que ver con el cuídate, tócate, la campaña se llama “El cáncer afecta a todos”, porque fundamentalmente sabemos que cuando una persona se enferma, sea hombre o mujer, afecta a todo el mundo, afecta hasta el peluquero”, contó la CEO de Billy Hair Dresser.

Ante esta actividad el intérprete de “A donde vayas” citó las siguientes palabras: ``Es mejor tocarse e ir a tiempo, antes de que me digas que me queda un solo bailao”.