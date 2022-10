La cara de Harry Potter estará en monedas británicas

El famoso pequeño mago Harry Potter aparecerá en una serie de monedas en el Reino Unido incluyendo una de 50 peniques, reveló el jueves Royal Mint, el organismo británico encargado de la impresión de monedas y billetes.

"Royal Mint lanza una colección de monedas para celebrar el 25º aniversario de Harry Potter en la escuela de brujos", primer volumen de las aventuras de fenomenal éxito del mago y del universo fantástico creado por la autora J.K. Rowling, detalla el comunicado el jueves.

La serie constará de cuatro piezas que incluyen un retrato del famoso hechicero de anteojos redondos, así como el tren Hogwarts Express, el profesor Albus Dumbledore y la escuela de brujería Hogwarts.

Las piezas incluyen un efecto óptico que imita el impacto de un "rayo" cuando se las hace girar delante de la luz, obtenido gracias a un láser de última generación que da a la vez un carácter "mágico" a las monedas, pero también permite asegurarlas y autenticarlas, precisa Royal Mint.

Lanzada en 1997, la serie de siete volúmenes cuenta las aventuras de un joven brujo llamado Harry Potter en la escuela de brujería de Hogwarts, y su lucha contra Lord Voldemort, un mago en busca de la inmortalidad.

Las ventas de libros de esta saga ascienden a cientos de millones de dólares, mientras que las ocho películas han generado miles de millones de dólares en ingresos.

Las piezas de colección presentadas el jueves por Royal Mint incluyen también dos piezas ilustradas con retratos de la reina Isabel II, fallecida el mes pasado, y otras dos con el retrato oficial del rey Carlos III, detalla el comunicado.

Harry is here! ? We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! ??? https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0