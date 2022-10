Varios artistas han tenido que cantar mientras un ser querido muere

Yasmel Corporán

Santo Domingo RD

Muchos cantantes han tenido que pasar por el trago amargo de vivir ese momento de inmensa tristeza de perder a un familiar cercano mientras están en un escenario.

El caso más reciente es el del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien se enteró del fallecimiento de su esposa, Inés Lizardo, cuando amenizaba una fiesta en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

Al igual que pasó con su esposa, Ruibby experimentò situaciones parecidas con su padre, Francisco Pérez, y su abuela, Ana Rita, quienes han fallecidos mientras el merenguero ha estado actuando en algún escenario, comentó su mánager, Fernando Soto.

Situaciones parecidas la han vivido Carlos Rivera, Diego el Cigala, Roberto Carlos y Luis Miguel.

En 2015, el español Diego El Cigala vivió la amarga experiencia de enterarse de la muerte de su compañera de vida, Amparo Fernández, quien al igual que la esposa de Rubby Pérez, perdió la batalla contra el cáncer.

El intérprete español, quien reside desde hace varios años en República Dominicana, recibió la noticia tan solo minutos antes de subir al escenario para ofrecer un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

Tanto para el artista como para su fanaticada, la que prometía ser una velada espectacular, se convirtió en una noche triste y desafortunada, debido a que el sitio estaba a capacidad, con todas las boletas vendidas y todo listo para arrancar.

"He vivido momentos muy duros y ella siempre ha estado ahí, y cuando has mirado atrás siempre ha estado allí, el amor de ella siempre va a estar como un ángel de la guarda", dijo el artista sobre su esposa en el año 2018.

Hace poco más de 12 años el cantante Roberto Carlos daba un importante concierto en el Radio City Music Hall, de la ciudad de Nueva York cuando supo de la muerte de su madre, Laura Moreira Braga.

En mayo de este año, el brasileño regresó al mismo lugar y rememoró el duro momento justo antes de interpretar el tema escrito en 1978 e inspirado en su progenitora, “Lady Laura”.

“Siempre canté esta canción con mucha alegría. Hoy la canto sin ninguna alegría, pero con un gran amor por mi madre”, expresó.

Según la serie de Netflix inspirada en la vida de “El Sol de México”, Luis Miguel, el artista se enteró de que su padre, el también cantante Luisito Rey, estaba agonizando justo antes de ofrecer un concierto en Argentina, en 1992.

Dando una muestra de profesionalismo, el intérprete de “La incondicional”, salió al escenario y ofreció un emotivo discurso al público presente explicando las razones por las que no podría presentarse esa noche.

“Muchas gracias. Antes que nada quisiera disculparme de alguna forma por no tener la oportunidad de estar, esta noche, como siempre he deseado estar, pero esta noche, es una noche un poco diferente para mí y yo quisiera que entendieran que básicamente, el poder tener la oportunidad de poder estar con ustedes (…) la verdad es que el cariño de todos ustedes es lo más importante para mí”, comentó el cantante en la primera parte de su discurso.

Aunque nunca reveló lo que realmente estaba sucediendo, el cantante dejó entredicho que había recibido una muy mala noticia.

“…quiero desearles a todos y cada uno de ustedes que están aquí esta noche, mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren, no mañana, sino hoy y que siempre tengan algo que dar a otra persona, porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño de un ser humano ¡Muchas gracias!”, finalizó.

Hace poco más de un mes, el cantante Carlos Rivera tuvo que subirse a un escenario a cantar horas después de haber sufrido la muerte de su padre.

Rivera compartió con sus seguidores cómo vivió ese show, donde intentó dar lo mejor de sí, con todo y la tristeza de la pérdida de su papá.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció", escribió en Instagram como parte de un largo mensaje en el que confesaba un momento vulnerable.

El 3 de septiembre, Rivera regresó al escenario, en Zacatecas, prácticamente horas después de la muerte de su papá, y lo hizo con un nudo en la garganta y compartiendo un emotivo video en el que su padre le da la bendición".

"Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él, fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi ultimo concierto en México estuvo conmigo". El video que compartió era de cuando se presentó en Viña Del Mar, un evento en el que ganó las gaviotas de plata y de oro y en el que su padre siempre soñó con verlo.

En el Palenque en Zacatecas, día en el que lloró en el escenario al recordar a su padre cuando cantaba el tema "¿Cómo pagarte?", dijo: "Hoy todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti".

Una semana después de la muerte de su padre, y a la misma hora, también murió Sky, el perro amigo de don José Gonzalo Gilberto Rivera; Rivera se dijo tranquilo porque su papá sería guiado al cielo.

"Me ha costado días compartirles que mi Sky quien fuera fiel compañero de mi papá por más de 11 años, se fue corriendo tras él. Justo a una semana y a la misma hora. El amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir, lo adoptamos cuando tenía tres años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían donde tenerlo. Fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerle por habernos llenado de tanto amor y tanta alegría. Me da tranquilidad saber que mi papá está siendo guiado en su camino al cielo por sus dos fieles compañeros Bono y Sky".