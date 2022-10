Pina defiende a Daddy Yankee y ataca a Don Omar: "Quieres distraer el rotundo y digno éxito que le rodea en su retiro"

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves le respondió al exponente urbano Don Omar, quien recientemente contó su versión sobre las razones de su discordia con el prometido de Natti Natasha y con el también urbano Daddy Yankee.

Pina, quien se encuentra en la prisión Butner North Carolina, publicó en su cuenta una foto junto Don Omar y aprovechó para dedicarle unos cuatro párrafos.

“Querido Will Land”, empezó escribiendo. “De todas tus acusaciones la ‘única’ que doy por aceptada es la de ‘bocón’, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía cómo es tu modus operandi dentro de tu ‘mente’, ibas a esperar el momento “perfecto”, para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro, y que su ‘cómplice’ se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”, continúo escribiendo.

Dentro del mensaje que Pina le envió al intérprete de “Muñeca de porcelana” colocó que desde hace unos días ya tenía planeadas las respuestas que iba a escribirles.

“No vivo de tener fanáticos para que me defiendan, yo tengo algo mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo familia y últimamente se ha agrandado “TU SABES LO QUE QUIERO DECIR” con eso, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara verdad? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda toda una vida perfecta por delante con el favor de Dios; a ti te queda confesarte con ÈL para que deje ya la nube gris que te rodea y camines en el SOL.

Asimismo, sin dar muchos detalles de lo que podría ser, el CEO de Pina Records expresó que a las 7:00 pm de este lunes por su canal de YouTube le ofrecerá a William, nombre real del Don Omar, la oportunidad de que empiece a “defender lo indefendible”.

Pese a todas las letras que Pina había redactado en los párrafos anteriores, antes de culminar su escrito agradeció a a Don Omar por haberle puesto en su camino a quien para él es “el mejor de los tiempos”.

“Por último, pero no menos importante, te agradezco públicamente el que gracias a ti y tus acciones, estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy CON EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS, y desde la lejanía disfrutándome su retiro digno el cual lo concluirá en la tierra, el cual vive y lo vio crecer, PUERTO RICO. Donde se convirtió no en un Rey sino en una LEYENDA”.

El mensaje de Don Omar

La respuesta de Raphy Pina fue producto de las declaraciones que ofreció Don Omar en una entrevista con “El Chombo”, hace dos semana atrás.

En dicho conversatorio Omar confesó que a medida que comenzó a gestarse la gira de The Kingdom, hubo una serie de sucesos que incomodaron al cantante de Danza Kuduro. Primero porque a Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar, y segundo porque tras el primer show salió una portada agresiva en el periódico más importante de Puerto Rico: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, y todo esto para Pina parece ser una falacia inventada por Omar.