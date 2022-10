Merenguera típica La India Canela se gradúa de licenciada en psicología

Redacción Entretenimiento

En medio de un duelo, tras haber perdido a uno de sus hijos, la merenguera típica La India Canela, decidió ingresar a la universidad y hoy exhibe con orgullo su diploma que la acredita como licenciada en psicología.

Lidia María Hernández López, su nombre de pila, compartió en sus redes sociales, la noticia de su graduación, acompañado de un hermoso y motivador mensaje.

"Comencé a estudiar en la universidad en medio de una gran crisis de duelo, no fue fácil, Dios me dio la fortaleza para avanzar y aquí estoy recibiendo el título de Licenciatura en Psicología. Si estás pasando por algún tipo de crisis, no te detengas, aférrate a nuestro Padre Celestial, busca ayuda de un buen psicólogo si es necesario y ocupa tu tiempo".

En su escrito la merenguera alentó a otras personas que estén pasando por una situación similar a buscar de Dios, a buscar ayuda de un especialista en la conducta humana y a ocupar su tiempo, tal como lo hizo cuando decidió ir a la universidad.

Orígenes

La India Canela, es oriunda de El Limón, Villa González, en Santiago. Creció en un ambiente de mucha humildad, en donde no tenía acceso ni a la radio ni a l televisión, es por esa razón que para entretenerse comenzó a tocar el acordeón de su hermano mayor.

En su biografía recuerda que su padre era tamborero y que tocaba por diversión.

Una tarde, cuando apenas tenía 14 años, Mery, como le llamaban en su familia, tocaba el acordeón. Ese día, Juan de Dios, un saxofonista que fue parte del grupo de Fefita La Grande, la oyó al pasar por el frente su casa.

El músico se detuvo a escucharla, decidió entrar y proponerle formar una agrupación típica.

Al día siguiente Juan de Dios llegó a la casa de Mery con un grupo de músicos y tocaron con tal sincronía que ese día tocó su primera fiesta.

Su padre no estaba muy de acuerdo con la propuesta de que la niña, ahora, sería la acordeonista de un grupo, pero la otra parte de la familia, incluyendo a su madre, estaban felices, porque veían en la joven un gran talento con el acordeón, así que convencieron a su papá y así Mery se convirtió en el primer músico de la familia.

Iniciando la década de los 80 La India Canela formó tres grupos antes de conocer al empresario que la convertiría en estrella y el que fuera su esposo y padre de sus hijos. Aunque la merenguera ya está divorciada siempre estará agradecida del padre de sus hijos.

En la música

La India Canela combina un repertorio tradicional con merengues originales de su inspiración y composiciones de Rafelito Román o David David. Influenciada musicalmente por Siano Arias, Rafaelito Polanco, Lupe Valerio y Rafaelito Román, El Cieguito de Nagua.