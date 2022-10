J Balvin habla abiertamente sobre su salud mental y su etapa como padre

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, R.D.

Argentina se ha convertido en una segunda casa para el artista colombiano J Balvin, pues es el país natal de su actual pareja, Valentina Ferrer, y el reguetonero está listo para este 15 de octubre dar un masivo concierto en la Arena Movistar en Buenos Aires.

No obstante, mucho antes de llegar el día de subirse al escenario, el urbano se sinceró frente a las cámaras en una reveladora entrevista que toco sus fibras más sensibles al hablar sobre el deterioro de su salud mental y su recién estrenada etapa como padre.

José Osorio, nombre real del artista, contó en a la cadena “Teleshow” que se encuentra feliz por presentarse en tierra Argentina, lugar al que viajó el verano pasado para celebrar el primer cumpleaños de su primogénito, Río.

“A mí me encanta Argentina. Mi hijo es argentino, mi mujer es argentina... Cuando he podido he estado en Carlos Paz, en Córdoba. Y me gustas mucho, me siento muy bien en este país”, dijo alegando sentirse pleno en esta etapa como padre, pero consciente de que tiene mucho por descubrir sobre la misma.

Al tocar el tema de su salud mental, J Balvin, el cual había confesado meses atrás que en un principio no quería tomar los medicamentes psiquiátricos de rigor para combatir su depresión, declaró que es necesario que la gente deje de “endiosar y glorificar” a los famosos.

“En el caso mío, soy una persona como cualquier otra, que tiene una carrera que tiene mucha visibilidad. Pero eso no quiere decir que no tenga malos momentos y que no llore. Por eso no tengo problema en hablar de salud mental, porque sé lo importante que es”, reflexionó