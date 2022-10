"Ya sabía que me había quedado mal", Tokischa se disculpa tras polémica participación en Tiny Desk

Las múltiples reacciones que dejó la participación de la exponente urbana Tokischa en el Tiny Desk no fueron una sorpresa para ella.

Minutos después de haberse publicado el video del concierto, ella misma admitió a través de sus redes sociales que sabía que le había “quedado mal” desde que el momento en que lo grababa, exponiéndose así a una serie de comentarios negativos que cuestionaron su talento y preparación.

“Ya sabía que me había quedado mal el Tiny desde que lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour”, se justificó Tokischa ante sus fanáticos.

Agregó que había pedido otra fecha para brindar un espectáculo de “calidad” al público, no obstante no pudo ser posible.

“Lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh, gracias, y sorry”, prometió.

Ya sabía q me había quedado mal el tiny desde q lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour, pedí otra fecha pero no se podía, se le dio rulay, lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh ?? gracias ?? y sorry ??