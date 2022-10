Inician las galas en The Voice Dominicana y al público le toca decidir

Santo Domingo, RD

La noche de gala que antecede a la semifinal en The Voice Dominicana, comenzó al ritmo del merengue, con un performance del musical "Dominicano alza la mano" del director musical Henry Jiménez y su proyecto " Esto Es Merengue", para luego dar paso a cada uno de los coaches, quienes solo sirvieron de espectadores de sus respectivos equipos, debido que a partir de esta etapa el público decide quién continúa en la competencia.

A través del servicio de mini mensajes de todas las empresas telefónicas del país, al número 5511 y colocando el nombre del participante de su preferencia, la audiencia vota desde las 8:00 pm del domingo 9 hasta las 12 de la medianoche del martes 11 de octubre. También por medio de la página web www.thevoicedominicana.com el voto se puede realizar a nivel mundial y es totalmente Gratis.

Cada team se preparó con sus cuatro participantes, haciendo un total de 16, quienes el próximo domingo deben asistir a la semifinal para saber quién queda y quien se va; serán solo 8 los semifinalistas.

En esta noche de Gala, brillo y potentes voces, los equipos se destacaron de la siguiente manera:

Comenzando el team Milly

1. Adriana Grinn “Yo soy una mujer”, Balada de Maggie Cales.

2. Tomaira De la Rosa “Cuán grande es él”, Balada Cristiana de Crystal Lewis.

3. Amanda Barrot “Procuro olvidarte”, versión pop de Aitana original de Heraldo Zuñiga.

4. Obed Medina “And i am telling you i'm not going”, musical de Jennifer Hudson.

Siguiendo el team Eddy, quien se encuentra de gira por Europa y Martha Heredia aceptó ser Coach Invitada:

1. Yunior Cruz “Hasta que te conocí”. regional mexicana de Juan Gabriel.

2. Janis Suárez “Proud mary”, un RB/ Soul de Tina Turner.

3. Yancy Garcia “My all”, balada de Mariah Carey.

4. Deydania De Jesús “Fuera de mi vida”, merengue de Divas By Jimenez.

El team Alex se lució con sus chicas:

1. Yeiri Marte “You say”, pop Cristiano de Lauren Daigle.

2. Nathali Gloriette Santiago “Lay me down”, balada pop de Sam Smith.

3. Dalenny López “Hurt”, RB/Pop de Christina Aguilera.

4. Nicol González “90 minutos”, flamenco pop de India Martínez.

La noche cierra con broche de oro y el team Musicólogo:

1. Jean Smith “Unchained melody”, pop de Righteous Brothers.

2. Nikaury Pérez “Soñar contigo”, pop de Amaia.

3. Richar Polanco “Imaginame sin ti”, balada pop de Luis Fonsi.

4. Deborah Henristal “Rise up”, RB/ Soul de Andra Day.

La semifinal promete muchas emociones encontradas, debido a que por cada team, 2 participantes abandonan la competencia, uno será el que menos votos haya obtenido y el otro será elegido por su coach.

The Voice Dominicana se transmite cada domingo de 8:00 a 10:00 pm por Telesistema canal 11.