Los amores de las Kardashian-Jenner

EFE

Nora Cifuentes

El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West ha sido uno de los más seguidos entre los famosos, pero no es la única relación popular de la “socialité”.

Khloé y Kourtney Kardashian son las hermanas con un historial amoroso más corto.

Kylie y Kendall Jenner han tenido varias parejas, ¡e incluso se las ha relacionado a ambas con Justin Bieber! Pero sus romances oficiales son otros.

Si hay una dinastía de famosos que nunca baja de la cresta de la ola, esa es la familia Kardashian-Jenner. Y es que Kim, Kourtney y Khloé Kardashian; y Kylie y Kendall Jenner, son las cinco hermanas más populares de su era.

Además, el reality “Keeping Up with the Kardashians” hace que toda la vida del linaje Kardashian-Jenner, tanto de las hermanas como de sus progenitores, sea de interés público.

Así, las idas y venidas de los miembros de la familia con otros artistas son siempre la comidilla mediática. Repasamos, a continuación, todas las historias de amor que han vivido las hermanas del clan Kardashian-Jenner.

Kim kardashian

La más famosa de las hermanas y una de las personalidades más buscadas de internet, Kim Kardashian, tiene además un largo e intenso historial amoroso (¡si hasta la vieron besarse con Cristiano Ronaldo!).

De hecho, ella saltó a la fama precisamente cuando un vídeo sexual junto al cantante Ray J, se hizo público en 2007. Con Ray, Kardashian estuvo desde 2003 hasta poco después de la filtración.

Antes de eso, con solo 19 años se fugó para casarse con el productor musical Damon Thomas, de quien se divorció en 2003. En 2006 se la relacionó con el cantante Nick Lachey y en 2007 con el músico y actor Evan Ross.

Tras eso, mantuvo una relación con el jugador de fútbol americano Reggie Bush desde 2007 hasta 2009, para al poco de romper (y a pesar de rumores de una relación entre ella y el rapero 50 Cent), retomar de nuevo el romance hasta 2010.

Tras eso, estuvo apenas un par de meses con otro jugador, Miles Austin, y se la relacionó con el modelo Gabriel Aubry aunque Kim lo desmintió.

En 2011, Kim Kardashian volvería a darse el “sí quiero”, esta vez con el jugador de NBA Kris Humphries. Llevaban 10 meses saliendo como pareja y, sin embargo, se separaron 72 días después de su matrimonio, aunque el divorcio no se hizo efectivo hasta 2013.

Y después, llegaría una de las más largas y conocidas relaciones de Kim Kardashian: la que mantuvo con el polémico rapero Kanye West. Oficializaron su romance en 2012, se comprometieron en 2013 y se casaron en 2014.

Para ese entonces, ya tenían una hija juntos, que nació en 2013. En 2015, Kim dio a luz a su segundo hijo. Después de eso, el matrimonio recurrió dos veces a la gestación subrogada para ser padres de nuevo de una hija en 2018 y un hijo en 2019.

Sin embargo, en 2021 Kim y Kanye anunciaron su separación y se divorciaron oficialmente en 2022.

De 2021 a 2022, Kim ha mantenido una relación con el actor y cómico Peter Davidson, pero en agosto rompieron definitivamente.

Kylie jenner

Del lado Jenner de la familia, Kylie es sin duda la hermana más famosa, y la que más rivaliza con Kim Kardashian en cuanto a ser la estrella de la familia (de hecho, tiene más seguidores en Instagram).

Y, al igual que con la primera, Kylie también ha tenido varios amores célebres. Aunque, en su caso, la mayoría de sus parejas se han dedicado a la música y especialmente al rap.

En su adolescencia, su primer novio fue Ramsey IV, un joven ahora desconocido aunque dicen que es músico independiente.

Sin embargo, su primer novio conocido fue el cantante Cody Simpson, pero poco se sabe sobre esa fugaz relación que mantuvieron en 2011.

En 2013 a Kylie se la relacionó con el joven actor Jaden Smith, el hijo de Will y Jada Smith; pero nunca hubo confirmación oficial ya que tanto antes como después de ese supuesto romance, han sido y siguen siendo buenos amigos.

Entre 2013 y 2014, Jenner también estuvo relacionada con el rapero Lil Twist. Y hay rumores de que ya en 2014 tanto ella como su hermana Kendall tuvieron algo con Justin Bieber, aunque no hay confirmaciones.

Ese mismo año se rumoreó acerca de una relación entre Kylie y otro rapero, Tyga, pero la relación no se confirmó hasta que en 2015 la modelo ya era mayor de edad. Rompieron en primavera de 2017.

Entre medias, en una ruptura temporal de Kylie y Tyga, esta tuvo un affaire con el rapero canadiense PartyNextDoor.

Desde 2017, Kylie mantiene una relación con el rapero Travis Scott. Tuvieron una hija juntos en 2018, rompieron en 2019, regresaron como pareja en 2021 y han tenido una hija juntos este 2022.

Kourtney kardashian

La mayor de las Kardashian no ha tenido un historial tan largo como su hermana Kim. De hecho, su más larga relación fue con el modelo y actor Scott Disick y los espectadores pudieron ver parte de la historia en el reality familiar.

La pareja comenzó a salir en 2006 y tuvieron una intermitente relación llena de idas y venidas hasta que rompieron definitivamente en 2015. Tienen tres hijos juntos, dos niñas nacidas en 2009 y 2012 y un hijo nacido en 2014.

De 2017 a 2019, Kourtney encontró de nuevo el amor en el modelo Younes Bendjima. En esa época, en torno a 2018, se rumoreó acerca de una relación entre Kardashian y el “influencer” Luka Sabbat.

Su pareja actual es el batería de Blink 182, Travis Barker con quien se comprometió en 2021 y se casó en 2022.

Kendall jenner

La otra hermana Jenner también tiene un interesante recorrido amoroso en el que se ha visto vinculada con varios famosos.

En 2014, empezaron los rumores que la vinculaban al cantante Harry Styles, ex estrella de One Direction, y que se confirmaron en 2015. Pese a que la relación fue breve, la amistad entre ellos ha continuado.

Después, en 2015 Kendall Jenner tuvo un affaire durante el verano de 2015 con otro cantante famoso, Nick Jonas, de “The Jonas Brothers”.

Tras eso, su siguiente amor fue el jugador de baloncesto Jordan Clarkson con quien salió en 2016 aunque, de nuevo, fue una historia fugaz.

Y de vuelta a la música, el rapero A$AP Rocky fue quien conquistó el corazón de Kendall después. Comenzaron a salir en 2016 y su relación se consolidó, aunque no se considerase del todo oficial, en 2017. Pero tampoco fue un romance definitivo.

Y es que en 2017 Kendall volvió al baloncesto, al estar relacionada con el jugador Blake Griffin hasta el punto de que este rompió con su prometida, Brynn Cameron, madre de sus hijos. La relación terminó en 2018.

El modelo Anward Hadid, hermano de Bella Hadid, fue el siguiente. Aunque su relación no fue seria, fueron vistos besándose en varias ocasiones durante 2018.

En verano de 2018 fue otro jugador de baloncesto quien salió con Kendall Jenner, en concreto Ben Simmons, pero rompieron en mayo de 2019.

Su última pareja es otro jugador de la NBA, Devin Booker, con quien empezó una relación en verano de 2020. Y a pesar de que en verano de 2022 se anunció su supuesta ruptura, a las pocas semanas dejaron ver que siguen juntos.

Khloé kardashian

La menor de las Kardashian tiene, de nuevo, una trayectoria amorosa con menos capítulos que sus hermanas.

Su primer amor conocido fue el jugador de baloncesto Lamar Odom, aunque Khloé solicitó el divorcio en 2013 y, tras varios intentos de reconciliación durante dos años, este se firmó en 2015 y se oficializó en 2016 después de que Odom estuviera en coma un tiempo.

Entre 2014 y 2015, Khloé mantuvo una relación con el rapero French Montana. Y después, también en 2015, vivió un turbulento romance con el jugador de baloncesto James Harden, que terminó en 2016.

Después de eso comenzó una relación con otro jugador de baloncesto, Tristan Thompson en 2016, que a pesar de los múltiples rumores perdura hasta la actualidad.

En 2017 Khloé anunció que estaba embarazada de Tristan, y tuvieron una hija en 2018. Ese mismo año, fotografías de las infidelidades del jugador propiciaron una separación y posterior reconciliación, para volver a romper en 2019.

A finales de 2020 regresaron juntos y se comprometieron, y este verano tuvieron un hijo a través de la gestación subrogada, lo que ha sido fuertemente criticado.

A pesar de los rumores de una relación entre Khloé y el actor Michele Morrone, estos han sido desmentidos.