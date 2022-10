Enemistad de Daddy Yankee y Don Omar comenzó con una publicación de un periódico

Redacción Digital

Desde hace una década, aproximadamente, el público ha sido testigo de que la relación entre Daddy Yankee y Don Omar no funciona de manera alguna y aunque hay muchas versiones aéreas, ninguno de los urbanos se había referido con exactitud al tema, hasta el pasado martes.

En el canal de YouTube de “El Chombo”, el cantante puertorriqueño conocido en el mundo artístico como Don Omar, habló abiertamente de por qué él se alejó del que antes era su amigo.

Fue en 2016 cuando Don Omar y Daddy Yankee comenzaron una fuerte enemistad, justo después de compartir escenario en su gira The Kingdom. En su momento, el intérprete de Gasolina comentó que él había decidido tomar distancia de su colega debido a que le había quedado mal, abandonando el tour, provocando un gran descontento entre el público.

Sin embargo, en entrevista el intérprete de “Ayer la vi” negó que su amistad se acabara debido a lo que pasó durante esos conciertos, pues, según afirmó, él se dio cuenta de que Daddy Yankee no estaba jugando limpio con él.

Según Omar, los conflictos comenzaron en los conciertos, pero cayó en cuenta en una primera plana de un periódico.

El urbano se encontró con en un periódico natal de Puerto Rico, que en primera plana, se podía leer: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, y él sabía que había un alguien detrás de la publicación ese titular, que no podía ser otro que el Big Boss.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, expresó Don Omar durante la entrevista.

Pese a ello, William Omar Ladrón, nombre de pila del exponente, continuo en el segundo concierto de esa gira, pero los problemas seguían surgiendo.

Luego de otro show más descubrieron que habían desconectado las consolas, según Don Omar como para “sabotear el evento”.

A raíz de ello, hubo un retraso de cerca de 30 minutos, tiempo en el que intentaron conectar todos los cables. Debido a esto, el cantante decidió irse del lugar enojado, pues ese era un trato que él no quería recibir. Después de que ocurrió este incidente, nunca más volvieron a trabajar juntos.