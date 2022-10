Jeannette Reyes: de leer el Listín a presentar noticias en Fox

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

De pequeña, su padre le insistía que leyera el periódico de los dominicanos, Listín Diario; al parecer ya intuía su destino: presentar noticias en los programas "Fox 5 Morning" y "Good Day DC" a través de Fox 5 en Washington, capital de Estados Unidos.

Los anhelos de Jeannette Reyes eran ser artista o abogada, pero alguien vio en ella las aptitudes para el periodismo. Leer mucho, escribir y hacer preguntas, fueron las tres cualidades que notó un amigo para guiarla al que Gabriel García Márquez describe como el mejor oficio del mundo y, una vez encaminada en la carrera, sintió que había encontrado su propósito.

La tercera de cuatro hermanos, Reyes nació en Providence, Rhode Island. Allí, en una comunidad de dominicanos, creció con su madre, originaria de Villa Juana, y su padre (fallecido hace 11 años) era de San Isidro, ambos sectores en la capital dominicana.

Este último le asignaba leer los artículos publicados en el periódico Listín Diario para que aprendiera el español, un idioma que habla con mucha fluidez y extenso vocabulario. Además de dominar la lengua materna de sus padres, reconoció en esa práctica el valor y la importancia de las noticias.

“A mí me encanta informar a la gente, me encanta el reto de poder hacerlo de una manera interesante, poder enseñarle algo a la gente que quizás no sabía o quizás lo veía de otra manera”, manifiesta con el brillo en los ojos de una persona a quien le apasiona lo que hace.

Jeannette fijó especial atención en aquellas notas periodísticas relacionadas a la comunidad latina y las de República Dominicana, para saber qué sucedía en el extranjero y su país de origen. Hoy por hoy, esto la ha conducido a asumir el rol de defensora, así como también de portavoz y canal de los latinos.

“Reporto una tragedia que ha afectado o está afectando a la comunidad latina y veo a mis padres, por lo que siento esa responsabilidad de representar a esa comunidad, de informar a esa comunidad, porque a veces no saben de recursos que disponen aquí o de beneficios que se merecen, a los que tienen el derecho”, cuenta Jeannette, quien es parte de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y de la Asociación Nacional de Afro Periodistas.

Pero llegar a los hogares de cientos de estadounidenses y ganarse el cariño de la audiencia no ha sido tarea sencilla. Lo ha logrado a base de lo que en inglés se dice “hustle”, pero que en lenguaje coloquial es llamado “joseo”.

Reyes lo explica: “Yo me lancé, me tiré y miré a ver cómo uno tiene que hacer las cosas”. Así cuenta que inició su historia para alcanzar lo que ha obtenido hasta ahora.



Reyes trabajó en ABC Filadelfia y luego estuvo como reportera de asignaciones generales para la filial de ABC en Washington, DC. Foto cortesía de la entrevistada

“Mientras estaba en la universidad, llegó un tiempo en el que mis padres no podían pagar lo que debíamos y mi trabajo fue buscar becas”, esto hasta que obtuvo la ayuda monetaria que necesitaba para costear su matrícula.

Una vez culminados sus estudios de periodismo en la Universidad de Kent, buscó de forma perseverante con quién podía hablar, qué tenía que hacer para poder cumplir sus sueños y han sido esas conexiones que ha obtenido en el camino las que le han ayudado, quizás no con oportunidades laborales como tales, pero sí con consejos o presentándoles otras personas. “Y si no fuera por eso, yo creo que no estuviera aquí”.

Jeannette Reyes reconoce que el camino es difícil y que a veces la gente se desilusiona al enfocarse en los retos, pero insta a que pueden crecer y superarse si buscan a esas personas con las posibilidades y el deseo de ayudar.

Además, cuando se tiene el apoyo de la familia, los retos y dificultades son más llevaderos. Por ejemplo, ha escuchado comentarios sobre el color de su piel, pero estas palabras que a veces llegan a herir no han sido freno para llegar a ser presentadora de planta y mucho menos un obstáculo para lograr la profesionalidad que le destaca.

“Pero yo siempre he encontrado la manera de superarlo, porque mi mamá siempre me ha dicho que no tome las cosas personales, porque a veces la gente dice cosas y piensa cosas, y tú eres quien decides si vas a dejar que te impacte de manera negativa, no le des a esa persona ese poder”, agrega.



Jeannette junto a su madre, Milagros. Foto cortesía de la entrevistada

Asimismo, Jeannette señala que ahí en la diferencia es que ha encontrado su mayor ventaja y manifiesta a aquellos que tienen una historia distinta al resto, que lo vean como una fortaleza.

La patria de sus padres

Ha sido difícil mantener la conexión con República Dominicana, pero al recordar sus anécdotas y experiencias en la capital dominicana hacen que su rostro se ilumine con una amplia sonrisa.

El orgullo que siente por la tierra de sus padres va más allá de lo que dice durante la entrevista, en sus plataformas digitales no puede faltar un emoticono con el lienzo tricolor. Incluso, el perfil que publica Fox 5 DC sobre esta comunicadora resalta sus orígenes.

La riqueza cultural de República Dominicana es lo que más la enorgullece y “trato de siempre buscar oportunidades para que la gente sepa que yo soy dominicana”.

Como muestra de ello, en sus redes sociales muestra videos de su madre cocinando sancocho, ella bailando merengue o salsa, así como también audiovisuales en los que traduce al inglés canciones en español para su audiencia de más de un millón de seguidores.

Viral en TikTok

Todo inició en el verano de 2020, buscando divertirse en TikTok, pero también pensando en cómo contribuir a su comunidad de seguidores en medio de la pandemia, se le ocurrió hacer videos cómicos con la voz y entonación de los locutores de noticias.

La risa la interrumpe cuando recuerda los videos que ha realizado junto a su esposo, el también presentador de noticias Robert Burton.

Los clips de apenas un minuto, que empezaron a grabar con fines recreativos propios, ascienden a millones de vistas en Instagram y TikTok, donde la conocen como “Ms. News Lady”. Pero ninguno como el primero junto a Isabella, su tan deseada y buscada bebé.

“Bella”, como le dicen cariñosamente a la primogénita de la familia Burton Reyes, es la protagonista de Babys News Network, la nueva temática de videos en los que cuenta el acontecer diario de su hogar y cubren noticias de último minuto como la necesidad de cambiar los pañales o un desbordamiento de vómito de esta pequeña de tres meses.

Otro de sus cómicos aportes y productos es “Scamming the scammers” en los que engaña a estafadores haciéndoles creer que, con su entonación para noticias, han sido puestos en evidencia en un programa de televisión en vivo.