Frank Reyes dice que Anthony Santos y Luis Vargas “se quedaron siendo duros”

Santo Domingo, RD

“El príncipe de la bachata”, Frank Reyes dijo que sus colegas “Anthony Santos y Luis Vargas se quedaron siendo duros”, porque no expandieron sus carreras hacia otros continentes.

“La música se debe expandir, no debemos quedarnos en la República Dominicana. Con el talento de Anthony Santos, si él hubiese tenido otra percepción era para explotar el mundo (…) Y con esto no le estoy faltando el respeto, estoy diciendo que no quiso expandir su carrera en el momento preciso”, dijo el bachatero en “Destino Talk”, un show de podcast que se transmite a través de Youtube, bajo la producción y dirección de Gabriel García y Samuel Jurado.

El intérprete de “Quién eres tú” y “Princesa” se refirió en este sentido a algunos colegas dominicanos del género que, a su entender, se han acomodado en la tierra de la bachata y que no expandieron sus carreras a otros grandes mercados de Europa y América del Norte, Centro y Sudamérica.

Sostuvo que, a pesar de lo que se piensa, los bachateros dominicanos están más unidos que nunca, “porque quizás los urbanos nos han enseñado”.

Puso como ejemplo que cuando lanzó su nueva canción “Te olvidaste de mi”, que está ocupando los primeros lugares de las plataformas digitales en Estados Unidos, les pidió a muchos colegas que le colocaran la publicidad y que estos lo hicieron.

“Ahora es cuando la bachata está más unida”, afirmó. También, reveló que Anthony Santos le invitó a participar en el disco “La historia de mi vida”, pero que no le gustó el tema que le envió el Mayimbe. “No pude estar en el disco porque ya estaba para salir, y en búsqueda de la canción pues nunca pudimos grabar el tema”, recordó.

Dijo que está abierto a grabar con el intérprete de “Voy pa`llá”, pero que su única condición es que le guste la pieza.

Además, Frank Reyes informó que acaba de grabar una colaboración con Raulín Rodríguez que estrenará el próximo año. Esta tendrá que esperar, porque “El príncipe de la bachata” se centrará en el lanzamiento de una ambiciosa “Compilación de mi historia musical”, que recoge 65 canciones.

Se trata de los temas que fueron lanzados al inicio de su carrera, cuando no tenía experiencia de interpretación ni de arreglos musicales. “Ustedes no conocieron esa historia cuando yo comencé. Son canciones que tienen unas letras bellísimas. Entonces, ahora les hice nuevos arreglos y se llama ´La compilación de mi historia musical´”, informó.

“Estamos a mitad de camino con este proyecto, quería que saliera ahora en septiembre, es un proyecto preciosísimo, de mucha dedicación, de mucho trabajo, he gastado muchos billetes, pero no importa, porque la estoy haciendo de todo corazón”, agregó.