Del amor al odio, madres e hijas famosas que no se soportan

Redacción de Entretenimiento

El amor entre madres e hijas se supone debe ser inmenso y sin reparo, pero en algunos casos el destino cambia ese designio divino y se transforma en odio. En el mundo del espectáculo, como en todas las áreas humanas, se cuentan casos sonoros. Entre ellos resalta el que mantienen activo la cantante estadounidense Britney Spears y su madre, Lynne Spears.

Por igual, otras relaciones conflicitivas han sido protagonizadas por Alejandra Guzmán y Frida Sofía, Noelia y Yolandita Monge, Drew Barrymore y Jaid Barrymore, Jennifer Aniston y Nancy Dow, Isabel Chabelita Pantoja, Chiquis Rivera y Jenni Rivera.

En el revivido caso de Britney Spears, esta semana criticó a su mamá, después de que su progenitora se disculpara con la estrella del pop a través de su perfil de Instagram.

Lynne Spears, de 67 años, intentó contactar con su hija por todos los medios posibles, llegando a disculparse con ella públicamente por el abandono y la falta de apoyo denunciados por la artista, de 40 años.

"¡Lamento muchísimo tu dolor! ¡Lo siento desde hace años! ¡Te quiero mucho y te extraño!", comentó Lynne en un post de su hija en Instagram.

Esta no es la primera vez que Lynne Spears se comunica con su hija a través de su cuenta de Instagram.

El 28 de agosto escribió en la cuenta de la cantante: "¡Britney, toda tu vida he tratado de apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! Nunca te he dado ni te daría la espalda. "Esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado".

De nuevo la intérprete de "Oops!...I Did It Again" rechazó las disculpas: “¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la mi**da!”, concluyó. “Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno! ¡Bésame el maldito trasero madre!”.

+ Alejandra Guzmán y Frida Sofía

En julio de 2019, Frida Sofía y Alejandra Guzmán protagonizaron una de estos lamentables ejemplos. La de ellas es una de las relaciones más controversiales, ya que la roquera es conocida por protagonizar escándalos. La veterana artista y su hija han protagonizado una guerra en las redes sociales.

Desde el finales del 2018, Frida ha acusado a su madre de abusiva, manipuladora y loca, asegurando que su madre mantiene una relación con su ex novio Christian Estrada, a lo que la cantante de rock desmintió todo en una entrevista que le realizó el programa mexicano ‘De primera mano’, confesando que su hija padece un trastorno mental conocido como “Border Personality” (trastorno límite de la personalidad).

El 4 de julio de 2019 Frida publicó un comunicado disculpándose por todo lo que ha escrito, que le agradece a su madre por la ayuda económica y que va a trabajar en ella, pero que le molesta que su madre siga mintiendo sobre ella.

+ Noelia y Yolandita Monge

Otras relaciones turbulentas han sido Noelia y Yolandita Monge. Las artistas puertorriqueñas tenían una buena relación entre madre e hija, pero desde que Noelia en 2007, acusó a su padrastro de abuso sexual, la relación entre ambas ha sido muy conflictiva, enviándose mensajes controversiales por las redes sociales.

En 2018, Yolandita trató de hacer las paces con su hija, pero Noelia subió un mensaje en Instagram diciendo “¡Hasta nunca Yolanda! Perdonada estás, más nunca volverás a tocarme. Diosito está conmigo”.

+ Drew Barrymore y Jaid Barrymore

También se inscriben la de Drew Barrymore y Jaid Barrymore. La famosa actriz de "Los Ángeles de Charlie" dijo en una entrevista que su madre era una mala influencia para ella, ya que los hábitos de la matriarca Barrymore la influenciaron a consumir alcohol a temprana edad, terminando en rehabilitación a los 13 años.

+ Jennifer Aniston y Nancy Dow

Jennifer Aniston es otra de las famosas que se une a la lista de conflictos con su madre, Nancy Dow.

Según la actriz de "Friends" era muy crítica por su madre. Aniston dijo que su progenitora nunca la apoyó y nada de lo que hacía le complacía, así que decidió distanciarse y no la invitó a su boda con Brad Pitt en el 2000.

+ Las Pantoja

Isabel Pantoja, debido a su sobreprotección, se ha ganado el desprecio de su hija. Chabelita Pantoja explicó que su madre es una “ultrasobreprotectora” y que esa es la causa principal de su distanciamiento, además que acusa a la cantante de tener favoritismo con su hermano mayor.

+ Las Riveras

Chiquis Rivera y su madre, Jenni Rivera, tenían una relación muy sólida que se fue a pique cuando Chiquis supuestamente tuvo un romance con el entonces esposo de la fenecida cantante.

En enero pasado, Chiquis se sinceró al hablar de la relación que tuvo con su madre: "Tuvimos nuestros momentos duros, sin duda", dijo al portal Page Six como parte de la promoción de su libro "Unstoppable: How I Found My Strength Through Love and Loss" ("Invencible, cómo encontré mi fortaleza a través de amor y la pérdida").

Luego agregó: "Fue una mujer muy dura", pero agradeció esa actitud porque recibió disciplina y educación, por lo que pudo salir adelante luego de la muerte de Jenni, hace casi diez años.