¿Por qué la rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar? Ambos tienen su versión

Don Omar y Daddy Yankee son dos de los más grandes exponentes del reguetón de la llamada “vieja escuela”, sin embargo, los artistas acarrean una rivalidad y algunas diferencias que vienen desde años atrás.

Todo inició en 2015 cuando decidieron realizar la gira “The Kingdom Tour”, con la que se actuarían en varios países unas 100 presentaciones, cada una con el valor de un millón de dólares, pero Don Omar decidió abandonar en el noveno concierto.

¿Qué pasó?

Ambos tienen su versión y en lo que coinciden es que ninguno de los dos volvería a trabajar con el otro.

Ahora el intérprete de “Danza Kuduro” habló por primera vez del tema y explicó que todo comenzó cuando él le propuso a Raphy Pina un show, que se iba a llamar Don vs Don, pero el le pidió que incluyera Daddy Yankee en la gira.

Aunque no le gustó mucho la idea y desde un principio pensó que no iba a salir bien, Don Omar aceptó y pasaron varias situaciones que se lo confirmaron más tarde. Por ejemplo, el artista contó que mientras Yankee estaba de gira por España, él estuvo un mes organizando la gira que se llamaría “The Kingdom”, pero cuando su colega volvió no le gustó nada de lo que había hecho.

Luego tras el primer concierto en Puerto Rico salió en portada del periódico más importante de la isla: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, dijo William Omar Landrón en entrevista con el locutor El Chombo en su canal de YouTube.

Don Omar continuó con los conciertos en su país porque “no quería problemas en Puerto Rico”, después viajaron a Las Vegas, lugar donde decidió dejar la gira.

Explicó que el show era de 20 minutos cada uno intercalado y cuando Daddy Yankee cumplió su tiempo y le tocaba a él, los cables de la consola estaban todos desconectados, lo que provocó que duraran unos 20 minutos volviendo a conectar esto provocara un bache en el concierto.

Ahí fue que Don Omar decidió irse a su cuarto de habitación a redactar un correo informándole a Pina que dejaba la gira.

El intérprete de “Dile” retó tanto a Pina como Yankee a que lo desmintiera y empezó diciendo que tiene cinco años esperando una demanda que nunca llegará.

También explicó que los demás no pudieron hacer nada porque nunca firmó un contrato que lo ate.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramon (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el cu%@ conmigo… Pero les dije: va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, expresó.

Por su parte el intérprete de “Gasolina” habló sobre el tema hace unos meses en una entrevista en Molusco TV en el marco de su gira “La última vuelta world tour”.

"No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero", dijo el 'Big Boss' sobre lo ocurrido con su compatriota. "Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión", dijo Yankee.