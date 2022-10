Merengueros alzan los brazos para que la zafra en Navidad sea abundante, como pinta

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Para los dominicanos no hay Navidad sin merengue. Es ya una tradición de muchos años que en el país las fiestas de la época se celebren con el género musical por excelencia, especialmente con sus temas alusivos a estos días. Solo la pandemia del Covid-19 logró romper un año esa festividad.

Así que pasada la crisis del coronavirus y restablecido el negocio del entretenimiento, las orquestas de merengue se preparan en el final del 2022 para una de las mejores zafras de fiestas navideñas.

Las expectativas están muy altas en cuanto a actividades privadas se refiere. Algunas agrupaciones consultadas confirman ya entre 30 a 40 contratos de fiestas para el mes de diciembre. Esto aún sin que se haya informado, por parte del gobierno, sobre los festejos de la época para las entidades del Estado.

“Estas serán unas muy buenas navidades para las orquestas de merengue. Muchas han tenido un buen año, con muchas fiestas y buenas giras. Ya hay agrupaciones merengueras que tienen confirmadas más de 35 fiestas para diciembre y eso sin contar las fiestas de las instituciones públicas, que todavía el gobierno, aparentemente, no ha dado luz verde para su ejecución”, afirmó el empresario Ramsés Peralta.

Como productor de eventos, Ramsés también ya tiene unas cuantas actividades bajo contrato para empresas privadas que solicitan sus servicios para montajes de fiestas navideñas.

+ “Agosto” en diciembre

Las agrupaciones merengueras se preparan para hacer su “agosto” en diciembre atendiendo al costo de su contratación, es mucho el dinero que generan en el último mes del año. Por ejemplo, las orquestas premium como Los Hermanos Rosario, Héctor Acosta, Sergio Vargas, Toño Rosario, y Eddy Herrera, entre otras, venden entre 800 mil a 1 millón de pesos por fiesta.

“La gran mayoría de las agrupaciones cobra por actividad en Navidad de 500 mil pesos en adelante, la que menos cobra estaría entre los 400 mil pesos y son muy pocas, pero las premium tienen un costo hasta de 1 millón de pesos como la de Héctor Acosta, que pedí su cotización, recientemente, para una actividad”, comentó Ramsés Peralta a Listín Diario.

“La reina del merengue”, Milly Quezada, quien tiene temas que se han convertido en símbolos de la Navidad como “Volvió Juanita”, “La aguacherna” y “Se formó el rumbó”, tiene contabilizada más de una veintena de actividades para diciembre, tanto en el país como en Panamá y Puerto Rico.

“Realmente estas navidades serán muy movidas, y para todos los merengueros hay muy buenas expectativas. Esta vez Milly ha sido más selectiva para las actividades y no quiere involucrarse tanto como en años anteriores”, confió Josefina Frómeta, road manager de la artista.

+ Entre 35 y 40

Desde su salida con su propia orquesta, en los años 90, Kinito Méndez ha sido uno de los merengueros más solicitados. No solo en Navidad, el “Hombre Merengue” tiene un buen ritmo de trabajo durante todo el año tanto en República Dominicana como en el exterior.

Actualmente Kinito se encuentra de gira en Nueva York y al conversar con reporteros de este diario aseguró que ya tiene en agenda entre 40 y 45 actividades para diciembre.

“Las expectativas para el mes de diciembre están buenas, yo creo que va a ser una temporada sabrosa para el merengue y los merengueros. Sobre cuántas actividades vamos a amenizar no te sabría decir cuántas van a ser, pero casi siempre oscila entre los 40 o 45 actividades. Esperamos en esta temporada llegar a las 50 fiestas”, respondió a Listín Diario el merenguero a través de la vía telefónica desde Nueva York.

Los Hermanos Rosario entran dentro de las orquestas élite del negocio del merengue. Se caracterizan por exhibir un excelente sonido, imagen y propuesta musical. En ocasiones se les ha nombrado como “The Rolling Stone dominicanos”.

Con más de 45 años de carrera tienen uno de los repertorios más vastos de merengue, así que sus actividades para este diciembre van desde bodas y fiestas de empresas privadas. Con contratos desde inicio del año Los Rosario ya tienen aseguradas entre 40 fiestas para diciembre.

“Nosotros (Los Rosario) comenzamos hacer reservaciones para diciembre desde hace seis meses, inclusive hemos tenido reservas hechas desde enero”, confiesa su mánager René Solís.

Luego agregó: “Nosotros tenemos el “plus” y es que es una orquesta que le gusta a gente de edad y a los jóvenes. Este año hay muy buenas probabilidades de un buen diciembre para el merengue. Este año Los Rosario van a sobrepasar las 40 fiestas esta Navidad”.

En estos días Eddy Herrera se encuentra de vacaciones en París, Francia, junto a su esposa Martha, quien además es su mánager. Al conversar con este diario “El galán del merengue” dijo encontrarse muy contento con la zafra de trabajo que se aproxima este último mes del año, en el que ya tiene proyectado entre 35 y 40 fiestas.

“Si por las perspectivas que nosotros tenemos, estamos seguros que será un gran cierre de año para el merengue”, expuso desde París.

Esta es la segunda Navidad que Jandy Ventura tendrá que asumir el legado navideño que dejó su padre, “El Caballo”, Johnny Ventura. Aunque prefirió ser reservado con la cantidad de fiestas que tocará el próximo diciembre, dijo que le espera mucho trabajo, el que significa un gran compromiso para él, no solo como artista, sino porque después de la muerte de Ventura le ha tocado asumir, con honor, llevar el legado merenguero de su padre.

“Hasta el momento no manejo el número exacto, pero además no me gusta alardear de eso hasta que pasen las navidades”.

A nivel de contratos privados, Rubby Pérez no tiene quejas de las actividades que ya rondan por su oficina, pero entiende que el fuerte de las agrupaciones musicales está en el dinamismo que imprime el estado en Navidad.

“Las actividades privadas siempre funcionan bien. Ahora el negocio se dinamiza en todos los niveles si el gobierno de Luis Abinader permite que este año se restablezcan las fiestas populares”, expuso “La voz más alta del merengue”.

En ese sentido, el empresario Ramsés Peralta espera que el estado pueda empujar el negocio del entretenimiento con las fiestas navideñas que realizan las instituciones públicas y fiestas populares.

“Vamos a esperar que el gobierno sea condescendiente con la clase artística y reactive de nuevo las fiestas populares de diciembre, que se realizan en cada pueblo. Esto dinamiza el negocio porque aquí no solo trabajan las orquestas porque se da una dinámica de una cadena de trabajadores informales a quienes les va bien con esta actividades”, dijo Peralta.

Fiestas del Gobierno. “Las fiestas del Estado dinamizan el negocio del espectáculo, porque aquí no solo trabajan las orquestas, ya que se da una dinámica de una cadena de trabajadores informales a quienes les va muy bien con esta actividades”, subrayó Ramsés Peralta.