El cubano Dip Salvador le pone "La vacuna" a dominicanos que la hacen viral

Santo Domingo

Con el tema “La vacuna”, el cubano Dip Salvador busca conquistar el público dominicano que le ha demostrado apoyo al colocar este sencillo dentro de las listas más virales del país.

“La vacuna” es una fusión de música urbana, cuyo ritmo contagioso invita a disfrutar y bailar.

“Estoy tan agradecido con mi gente dominicana. Para mí, es una bendición que mi música esté trascendiendo a un país tan importante para cualquier artista”, expresó Dip.

El intérprete durante años fue la cara de la música típica cubana, hasta que conoció el género urbano que ahora representa.

Nacido en La Habana, Cuba, y radicado en Estados Unidos, el cantante es hijo de padres amantes de la música folclórica cubana, lo que despertó en Dip Salvador una vena musical que aseguró su exposición al mundo de la música

“Siempre he rendido homenaje a mis raíces, y es una de las principales razones del éxito de mis canciones y aunque ahora me he inclinado por la música urbana, no dejo de funcionar con los ritmos de mi país”, explicó.