Robert Vargas, un maestro de escuela que asumió el periodismo como sacerdocio en su Ciudad Oriental

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Antes de asumir el periodismo como un sacerdocio y convertirse en un genuino representante de Santo Domingo Este, Robert Vargas asentó su escuela de vida en la matemática y la física, áreas del saber que dominó como maestro durante 32 años en el Liceo Ramón Emilio Jiménez en el sector Los Mina.



"Yo fui un maestro de escuela, impartiendo de física y matemáticas en el liceo Ramón Emilio Jiménez y digo que el que aprende matemática y aprende física aprende esencialmente a pensar, se le estructura el pensamiento", comentó Vargas en una entrevista en el canal de Youtube de SDE Magazine, publicada hace ocho meses.



Su generación también lo recuerda por su lucha como líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en esos agitados años de la segunda mitad del siglo XX era considerado "cabeza caliente" por enfrentar el gobierno de Joaquín Balaguer.

Su decidida defensa de las libertades públicas y la democracia lo llevó hasta la misma cárcel de La Victoria, donde fue a parar en los albores de su juventud cuando a los 18 años de edad era miembro de la juventud comunista.

“Robert fue hecho preso en los doce años del gobierno de Balaguer (1966-1978), lo llevaron a La Victoria, donde fue sometido a torturas agresivas que, incluso, cuando nuestra madre (Dominga Vargas, ya fallecida) lo vio en la cárcel estaba hecho un guiñapo”, contó a Listín Diario su hermano Orlando Ramos.

“ Cuando el poder está muy contento con el periodismo algo no está funcionando bien. ”



Esas lesiones de esa época incidieron en su proceso de deterioro de salud que este viernes desencadenó su muerte, a los 65 años de edad.

+ Testimonio

El veterano periodista Yoel Adames contó a Listín Diario esa época combatiente de Robert Vargas en la UASD: "Nos conocíamos desde el liceo de Los Mina, a mí me sacó de la intención de estudiar agronomía y me dijo: - usted sabe escribir, estudie para periodista, y me hizo cambiar de carrera, yo me hice periodista por Robert Vargas y no me arrepiento, él tuvo una visión de lo que yo debía ser en la vida y se lo agradezco”.



De esos años en la UASD, recordó Adames, como dirigente estudiantil, muchos lo seguían porque era un verdadero luchador de los derechos cívicos, de mejores condiciones para los universitarios, además de las reivindicaciones sociales del pueblo dominicano.

Robert Salvador Ramos Vargas, su nombre completo, igualmente fue formador de varias generaciones de fotógrafos que todavía ejercen esa labor en periódicos y revistas.

“Casi todos los fotógrafos activos de varias generaciones hicieron un curso de fotografía con Robert”, aseguró Yoel Adames.

Luego agregó: “Él impartía unos cursos de fotografía que llevó a muchos a tomarla como carrera en los periódicos o instalando sus propios estudios fotográficos.

En su faceta periodística, se destacó como reportero radial y luego como jefe de prensa de varias estaciones de radio y televisión, entre ellas Radio Universal, Supra FM, Power 103 y Canal 33, entre otros.

Durante varios años laboró como corresponsal de la agencia española de prensa EFE.

Entre otras actividades, fue militante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la que ejerció la Secretaría de Educación.

+ Pionero de portales digitales

Robert, quien nació en Santo Domingo el 15 de agosto de 1957, también fue un pionero de los portales digitales cuando en el año 2000 fundó la página de internet Ciudadoriental.com, que en estos 22 años de operación se convirtió en una marca como medio de comunicación en Santo Domingo Este.

La ideal del portal nace cuando se dio cuenta de que que los medios nacionales “sencillamente no miraban hacia la Zona Oriental, como se le llamaba a esta parte, y solo lo hacían cuando había un conflicto, un asalto, un atraco, un asesinato, un escándalo”, recordaba en la entrevista con SDE Magazine.

Con el desarrollo de Ciudadoriental.com, su interés era destacar “los liderazgos locales que los medios nacionales no mencionaban, pero que son de interés para la comunidad de Santo Domingo Este”.

En 22 años, Vargas logró establecer su medio a través de un periodismo honesto, comunitario, de servicio, que trascendió más allá de las fronteras de SDE.

También en esta área sus lecciones como maestro se recordarán: “El poder siempre va a ser el poder y el periodismo siempre va a ser el periodismo; cuando el poder está muy contento con el periodismo algo no está funcionando bien”.

Su filosofía era que el periodista debe ser crítico, aunque se reconozca lo positivo que se haga, “pero para eso están las agencias de relaciones públicas y el periódico no es una agencia de relaciones públicas, ellos tienen sus agencias de relaciones públicas”.

Sobre el tema abundó: el periodista está para cuestionar, “para decirle al Ejecutivo, al funcionario lo que está mal, aunque en algún momento le diga que eso está bien, pero tú no tienes que estar siendo complacientes”.

+ Su despedida

Este maestro de generaciones sorprendió este viernes al despedirse de la vida, a las 5:00 de la madrugada, luego de sufrir dos infartos en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Centro Médico Elohim Dominicana.

En ese centro médico había sido diagnosticado con una encefalopatía metabólica y otras complicaciones.

El veterano periodista desarrolló una enfermedad hace dos meses, contó Orlando Ramos, que se llama síndrome del sueño invertido o trastorno del sueño, que le provocó una lesión cerebral.

El trastorno del sueño disloca en la persona el reloj biológico y Robert “durante muchísimos años no dormía y en vez de conciliar el sueño se dedicaba a amanecer trabajando en su asunto del periodismo”, relató Orlando.

En los estudios de tomografía que le practicaron los médicos se percataron de que había recibido varios microinfartos y varios microacv.

También, agregó Orlando, le encontraron rastros de lesión cerebral que estaban momificadas, fruto de las torturas en la cárcel de La Victoria durante los 12 años de Balaguer.

“Esas lesiones viejas provocadas por los golpes y torturas de los esbirros de Balaguer se quedaron en su cabeza y se momificaron, estaban ahí, pero se activaron tan pronto se le generó la lesión cerebral, agravándose su situación de salud”, explicó Orlando a Listín Diario.

El veterano periodista José Tejada Gómez, como muchos de sus colegas, expresó su sentir ante la partida y rememoró su amistad: "A Robert Vargas lo conocí cuando ambos éramos adolescentes. Nos hicimos adultos y periodistas viviendo en Los Mina. Siempre fue un aferrado a sus ideas y un trabajador incansable".

A seguidas Tejada Gómez añadió: "Como periodista se convirtió en un referente y practicaba el compañerismo entre sus colegas y relacionados. Su muerte me conmueve mucho y al enterarme hoy de su partida solo me queda rendirle homenaje a su obra de vida, su trayectoria y su legado".

Le sobreviven sus hijos Atahualpa, Dinorkys y Amaya, del anterior matrimonio, pues se casó por segunda vez con la periodista y abogada Cinthia Polanco, con quien no tuvo más descendientes.

Por igual, sus nietos son Ansel, Anabel, Cristian, Diego, Francis y Alker, y sus hermanos Juan, Rubén, Ruth, Birmania y Orlando.

Su cuerpo será expuesto en la funeraria Gresefú de Las Américas, próximo a la avenida Sabana Larga, a partir de las 4:00 de la tarde de este viernes y será sepultado el sábado a las 12:00 del mediodía.