Ana de Armas recrea los icónicos atuendos de Marilyn Monroe en "Blonde"

LINDSEY BAHR / AP

Los disfraces en pantalla de Marilyn Monroe son casi tan icónicos como ella. Piensa en el vestido rosa sin tirantes que usó para cantar "Diamonds Are a Girl's Best Friend". O el vestido de cóctel blanco sin espalda que ondeaba sobre una rejilla del metro en "The Seven Year Itch".

Se han recreado, reimaginado y referenciado muchas, muchas veces, desde películas y videos musicales de gran presupuesto hasta tiendas de disfraces baratos y todo lo demás.

El vestido blanco del metro que usó para la escena alcanzó los $ 4,6 millones en una subasta en 2011 y varios años después, la réplica de "gira" se vendió por $ 120,000. Baste decir que la diseñadora de vestuario de "Rubia", Jennifer Johnson, sintió una enorme presión para conseguir los vestidos que todos conocemos bien para la película de Netflix, que se transmite el miércoles.

Si bien “Blonde” puede ser una versión ficticia de la historia de Monroe, los disfraces están arrancados de la realidad. La gran mayoría de los vestidos que usa la estrella Ana de Armas en la película como Monroe son recreaciones que Johnson y su equipo tuvieron que hacer sin la prenda de referencia real a mano. De hecho, el único artículo de Monroe que pudo estudiar en la vida real, una chaqueta de la película "Niagara" que se guarda en Western Costume en Los Ángeles, no pasó el corte.

En cambio, Johnson se basó en las películas en sí, las fotos de la "biblia" de 750 páginas del director Andrew Dominik para el rodaje y un pequeño folleto de William Travilla, el diseñador de vestuario de estudio durante mucho tiempo y responsable de muchos de los looks cinematográficos más famosos de Monroe.

“Obviamente, no podíamos acceder a las mismas telas, pero era muy importante mantener la calidad de la construcción de esos vestidos originales para que no se sintieran como una simulación barata o como un disfraz”, dijo Johnson.

Ella aprendió en el libro de Travilla que cuando el vestido rosa "Los caballeros las prefieren rubias" no se movía correctamente cuando Monroe descendió por las escaleras cantando "Los diamantes son los mejores amigos de una chica", él, en un pánico de último minuto, consiguió un poco de fieltro verde. para una mesa de billar de otro departamento y forré la prenda con ella. Si bien no recurrió a la técnica de la mesa de billar, se identificó con los problemas de Travilla cuando ella misma se encontró con problemas similares.

Dejando a un lado los dolores de cabeza, dijo, cuando hay dinero, "siempre es más fácil hacerlo" que encontrar algo vintage.

“Es bastante difícil encontrar cosas existentes”, dijo. “La ropa vintage se está yendo. Literalmente se está evaporando de este planeta”.

Sin embargo, el vestido más difícil de recrear con diferencia fue el blanco con pliegues inmortalizado en "The Seven Year Itch", otra creación de Travilla. El plisado resultó ser enormemente complejo, en parte porque ya no hay muchos lugares en los Estados Unidos que se especialicen en esa técnica, que requiere moldes personalizados.

“Tuvimos muchas fallas”, dijo Johnson. “Fue increíble la cantidad de tela que se necesitó para crear el arco y el dramatismo de ese vestido cuando explotó con la rejilla del metro... Creo que usamos unas 50 yardas de tela porque el plisado no estaba bien. Se veía muy bien, pero los moldes no estaban diseñados correctamente para el plisado. Hubo mucha investigación, desarrollo y desperdicio en eso”.

Pero al final valió la pena verlo en la película, donde es casi un personaje secundario en una recreación fundamental y escalofriante del momento memorable.

“Está tan bellamente filmada por Chayse Irvin, nuestro increíble director de fotografía, y Andrew es un visionario”, dijo Johnson. “Eso es solo porno real vestido en la película. Hay una increíble cámara lenta y realmente puedes deleitarte con la calidad del vestido”.

El estilo fuera de la pantalla de Monroe era mucho más moderado y estaba lejos de las lentejuelas y el brillo de sus looks cinematográficos. Johnson y Dominik decidieron que debería tener una especie de uniforme fuera de servicio, que consistía principalmente en pantalones capri y suéteres de cuello alto, algunos de los cuales eran hallazgos antiguos de las casas de disfraces de Los Ángeles.

“Era muy importante para mí que ese uniforme proyectara su deseo de ser tomada en serio como actriz y artista”, dijo Johnson. “Ella estaba emulando el estilo beatnik o el estilo francés”.

Sin embargo, no todo es completamente exacto. El naturalismo era primordial para Johnson, incluso asegurarse de que los atuendos funcionaran tanto para el cuerpo de De Armas como para el público contemporáneo. Una cosa que rechazaron fueron las canicas que Monroe cosió en su sostén. Eso, determinó, sería una distracción para los ojos modernos.

“Nunca quise que se sintiera divertido o disfrazado”, dijo Johnson. “Cuando me acerco a mis diseños, e incluso si es una recreación de algo que todos conocemos, era muy importante que Ana nunca sintiera que estaba usando un disfraz.