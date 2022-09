Romeo Santos le gustaría grabar con El Alfa y asegura Chris Lebrón es el “futuro de la música romántica”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Romeo Santos está en plena promoción de su álbum “Formula Vol. 3”, pero como siempre ha demostrado está al tanto de lo que ocurre en la industria con otros géneros y sus exponentes.

El artista de origen dominicano dio su opinión sobre lo que está ocurriendo con el dembow actualmente y lo que piensa de los artistas como El Alfa, Chris Lebrón y Rochy.

En el marco de la celebración de los Latin Billboard, donde está nominado nueve veces, siete con el grupo Aventura y dos como solistas, Santos manifestó su deseo de grabar con El Alfa, a quien definió como un ejemplo de superación.

“Me encantaría colaborar con El Alfa. Yo creo que El Alfa es un ejemplo de superación y es un líder en su género urbano”, dijo el bachatero.

El dembow en su mejor momento

El “Rey de la bachata” dijo estar consciente del gran momento que vive el dembow.

“Yo soy uno de los artistas que yo no me frustro con el éxito de nadie. No podemos dejar por desapercibido que el momento de ahora lo está acaparando el Dembow y la música urbana, o sea, si yo me hago el loco y digo “no no no”, estoy siendo mezquino”, expresó.

El intérprete de “Suegra” expresó que los dominicanos deben mantener más unión y sentirse orgulloso de lo que están haciendo sus artistas en el mundo.

“Yo lo que entiendo que nosotros debemos de mantener la unión y entender que como un tipo como El Alfa, o Rochy RD o quien sea, nosotros como dominicanos y latinos también estamos ganando. Cuando un tipo como Bad Bunny decide hacer un dembow que se llama Tití me preguntó, nosotros los dominicanos, estamos ganando”, dijo Santos.

“Chris Lebrón el futuro de la música romántica”

Sobre Chris Lebrón, con quien tiene el tema “Siri” que se incluye en su más reciente disco, el multipremiado artista contó cómo fue el acercamiento con el joven exponente y lo catalogó como “el futuro de la música romántica”.

Romeo explicó que el acercamiento se dio a través de un amigo en común que tiene con Arcángel que le dijo que quería que colaborara con el intérprete de “Mesero”. En ese momento Santos tenía ya el 85% de su disco hecho, llamó a Arcángel y le envió unos instrumentales.

Días después Arcángel le envió dos canciones entre ella “Siri”, la cual le llamó la atención desde que la escuchó.

“Ese chico (Chris Lebrón) es sumamente talentoso y yo solamente estoy reciclando lo que dijo Arcángel: ese es el futuro de la música romántica de República Dominicana y probablemente del mundo”, expresó Romeo.