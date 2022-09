Zoe Saldaña y Michelle Rodríguez: sangre dominicana entre los habitantes del mundo "Avatar"

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

"Avatar", la película más exitosa de todos los tiempos, regresa a la pantalla grande donde el público podrá experimentar esta maravilla visual de fantasía y ciencia ficción de la manera que James Cameron pretende.

Este filme impulsó una serie de aspectos de la industria cinematográfica con avances tecnológicos, probando que la propiedad intelectual original puede ser un gran éxito y más. La tecnología de captura del movimiento que los actores usaron durante el proceso de rodaje logra atrapar completamente sus interpretaciones de una manera realmente impactante.

Durante una conversación a través de zoom, las actrices de origen dominicano Zoe Saldaña y Michelle Rodriguez hablaron sobre cómo trabajar en Avatar las ha transformado a ambas como actrices, y del proceso de aprendizaje al trabajar con James Cameron.

El reestreno de “Avatar” llega este fin de semana a los cines, mientras la nueva historia se estrenará el próximo 16 de diciembre bajo el título ‘Avatar: The Way of Water’ (“Avatar: el sentido del agua”).

¿Cómo ha sido trabajar de nuevo con James Cameron?

Zoe Saldana: “Quiero compartir todas las oportunidades que me dio ser parte de Avatar. Entre otras cosas, seguir construyendo una carrera y un estilo de vida para seguir manteniendo a mi familia, algo que para los artistas es muy importante. Creo que como una actriz que ama, de manera muy incondicional, contar historias, James Cameron me inculcó una disciplina para profundizar y crear una historia de fondo para un personaje. Porque para entender dónde está tu personaje, necesitas saber de dónde viene. Y eso es algo que practico porque no tengo formación en actuación”.

“Siento que ser parte de Avatar ha sido mi escuela, mi curso universitario, donde realmente he podido trabajar con personas que deseaban que tuviera éxito; era un ambiente muy parecido a un patio de recreo y yo era muy libre. Tengo tiempo por delante para probar tantas cosas. Y recuerdo a Jim decir muchas veces, ´no existe tal cosa como un error, hay que intentarlo y si no sale, sabremos por qué`.

“Durante el rodaje le oía decir a otras personas: ´si me acerco a ti porque algo no funciona, no me mientas, es mejor que me digas, no sé hacerlo y buscaremos la manera para que salga bien´, relata Zoe Saldaña, -complacida con esta actitud del director-. Es solo eso, seguir aprendiendo, y ahora, como madre, puedo transmitir algunas de esas enseñanzas a mis hijos. No sé si lo están asimilando, pero voy a seguir intentándolo”.

Michelle Rodriguez: “mi perspectiva cambió. Para mí, los ´no` no significan ´no`, significan que tengo que trabajar más duro para evitar un problema, ser resiliente. Sólo estar en el set y ver cómo James Cameron inspira a todos en su campo, ya sean ingenieros o personas en el departamento de arte, para hacer su mejor esfuerzo, es una fantástica experiencia. Y para ver que cuando las cosas no están como tienen que estar y saber que la dinámica de este equipo va a arreglarlo”.

¿Qué ha cambiado del anterior rodaje a este?

Michelle Rodriguez: durante el rodaje, mi actitud era: “vamos hacer todo lo posible para que todo salga bien, -decía yo-, y, al final del día mirar esa pantalla y ver las escenas creadas visualmente me hizo darme cuenta que estaba siendo parte de algo extraordinario, algo que nunca he hecho antes”.

“La experiencia de trabajar con Jim Cameron ha sido extraordinaria, no ha habido un solo día en el que no estuviera impresionada de aprender algo nuevo”.

Zoe Saldana: la experiencia de rodar Avatar ha sido como estar en shock: “me sentía enamorada de lo que estaba haciendo y lo que estaba sintiendo con este personaje, como una inmersión diferente a cualquier otra cosa que haya hecho antes. Me sentí agradecida y muy humilde. Quiero decir, no hay que olvidar que cuando la primera Avatar se estrenó, no fue como si hubiéramos salido por arte de magia, éramos una historia sólida y ha ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo” Y añade: “me sentí como si estuviera presenciando algo extraordinario”.

Michelle Rodriguez: “no creo que nadie se haya tomado el tiempo, el esfuerzo, el cuidado de poner tanto amor y atención en algo que no es valorado tanto por la sociedad, en todo el mundo, o por la narración en general. Siento que la decisión de Jim Cameron de contar esta historia es también para mostrar el amor y el respeto por la vida y estoy muy orgullosa de ser parte de eso. Porque siento que no se dice lo suficiente, ¿sabes? Es un trabajo impactante, casi como tirar agua en un desierto. Y, cuando te preguntes ¿de dónde salió la taquilla? Es por eso, por todo el trabajo y amor que lleva. Estoy orgullosa de ser parte de esta historia”.

¿Qué es lo mejor de haber participado en esta nueva película?

Zoe Saldana: “Lo más me enorgullece es haber tenido la oportunidad de estar en un grupo de personas con las que tengo mucho en común. Es como un rompecabezas al que buscas pertenecer. Porque crees en lo que estás haciendo y es un desafío porque pones cada gramo de ti para aprender y crecer, también como parte del crecimiento personal”.

“Conociendo la persona tan curiosa que es Jim Cameron y cómo comparte esa curiosidad, no es alguien elitista. Yo soy actriz y se me ha dado esta oportunidad, y honestamente siento que corrí hacia ella, siento como si fuera un regalo que sigo disfrutando. Además, muchos de mis compañeros de rodaje viven en la ciudad en la que tengo la bendición de vivir, de construir una vida”.

No todo el mundo tiene esta oportunidad. Así que me siento muy agradecida de que en mi preciosa vida, no sólo soy capaz de ganarme la vida con algo que realmente amo, sino que puedo hacerlo de la manera más impensable. He podido crecer a partir de esta experiencia, también como persona. Y ahora que soy madre, puesto que mis hijos que no habían nacido cuando rodé la primera Avatar, que me ha dado tanto, puedo compartir esta nueva aventura con ellos.

Avatar es una historia muy especial, un testimonio de que cuando realmente crees en algo, pones todo de ti. Y este es el resultado.