Prostitución, agresión y drogas, las fuertes acusaciones entre los ex de Nicky Jam y Gaby Espino

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Prostitución, agresión y drogas, son las fuertes acusaciones que se han lanzado la modelo Aleska Génesis y el empresario Miguel Mawad en las cuales también han salido a relucir los nombre de sus ex, el artista Nicky Jam y la actriz Gaby Espino.

Todo empezó cuando el empresario venezolano acusó a la exnovia de Nicky Jam de agresión y de ser una mujer “prepago” y drogadicta, algo que la modela negó, sin embargo, Gaby Espino defendió a Mawad y le expresó su apoyo.

Miguel Mawad y Aleska Génesis tuvieron una relación de cinco años que intentaron retomar luego de la ruptura de ambos con Nicky Jam y Gaby Espino, pero todo se volvió una pesadilla en la que los dos dicen ser la victima.

Hace una semana, Mawad reveló en una entrevista con la periodista Mandy Fridman que la modelo venezolana lo agredió físicamente luego de él dejarla porque supuestamente ejerce la prostitución.

Mawad aseguró que tiene prueba de todo e incluso puso una demanda en contra de la maniquí por violencia domestica.

“Más allá de infidelidades descubrí deslealtad, descubrí que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viaje, a cambio de regalos, ahí es donde yo tomo a la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”, expresó el empresario.

Y agregó: “Cuando la descubrí y la encaré con las pruebas en las manos, ella me cayó a golpes, me partió la cara, empecé un proceso legal que está casi terminando y se va a introducir en la corte de Miami Dade… Me partió la nariz, me partió la boca, estoy 99% seguro que estaba bajo los efectos de la droga, de hecho cuando veas la demanda a ella le van a hacer unos exámenes de sangre, están las cámaras de la calle donde se ve su cara bajo los efectos de la droga”.

Mawad dijo que la modelo le aceptó un anillo de compromiso el pasado mes de julio y no se lo devolvió.

A estas declaraciones la actriz Gaby Espino, quien fue pareja del empresario hace un año, reaccionó ofreciéndole su apoyo.

“Lo único que te puedo decir es que yo lo conozco bien y lo apoyo al 100% y él solamente está diciendo su verdad, nada más que decir”, expresó la actriz de “Más sabe el diablo”.

La versión de Aleska Génesis

Por su parte, Aleska concedió una entrevista al locutor Enrique Santos y mostró conversaciones de Miguel Mawad donde este la amenaza a ella, al reguetonero Nicky Jam y habla en mal de Gaby Espino.

La modelo dijo que vivió una relación toxica con el empresario en la que siempre volvía con él porque la manipulaba emocionalmente. También lo acusó de drogarse.

Aleska mostró conversaciones donde el empresario la amenazaba a ella y a Nicky Jam luego de ver las imágenes promocionales del video “Sin novia” que el artista lanzó hace unos meses y que protagoniza la modelo.

Con relación a Gaby Espino, la maniquí expresó que se siente triste al saber que la actriz apoya a su ex y reveló que el empresario nunca dejó de buscarla incluso cuando aún mantenía una relación con Espino.