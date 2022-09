Demandarán a organizadores de AND Bachata World Festival

Santo Domingo, D.N.

Los periodistas Mayobanex Bautista y Alfonso Quiñones, titulares de la marca Festival Mundial de la Bachata RD BQ, y representados por el experto en derecho autoral Edwin Espinal, anunciaron que demandarán a ADN Films, organizador del ADN Bachata World Festival, a celebrarse en Puerto Plata del 17 al 20 de noviembre, debido la confusión que el nombre de dicho evento les viene causando, el cual constituye la traducción de las palabras que componen su marca.

“ADN Films ha obtenido un aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación de nuestra marca y su registro nos permite oponernos a todo uso no autorizado. Dado que ADN Films no obtemperó a nuestro requerimiento de retirar todos los elementos o productos materiales o inmateriales, físicos o digitales, promocionales, publicitarios o de cualquier otro tipo que ha colocado con el nombre Bachata World Festival, procedemos judicialmente, no solo en su contra sino también contra todos aquellos vinculados a este ilícito”, señalaron.

El uso de un signo distintivo idéntico o similar a una marca registrada, cuando tal empleo pudiese inducir al público a error o confusión o asociación, está prohibido por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y compromete la responsabilidad civil y penal de quien lo utilice, al tiempo que configura un acto de competencia desleal, tipificado igualmente en dicha ley.

Las sanciones contra este hecho implican prisión correccional de seis meses a tres años y una multa de cincuenta a mil salarios mínimos mensuales, así como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación del derecho de propiedad industrial.

ADN Films fue intimado mediante acto de alguacil, pero hizo caso omiso al pedido de los titulares de Festival Mundial de la Bachata RD BQ, que viene organizándose desde inicios de este año y tendrá lugar el año próximo.