Empiezan los "Knockouts" en The Voice Dominicana

Santo Domingo, RD

La primera noche de “Knockouts” comenzó en The Voice Dominicana con 16 participantes midiéndose musicalmente en el gran escenario.

Los Knockouts inician en la segunda temporada del show musical, donde ocho participantes de cada team, realizan sus interpretaciones ante sus coaches y estos deciden por 4 de ellos para el pase a la próxima etapa.

En este capítulo, cada coach presentó 4 interpretaciones y sólo 8 participantes en total, pasaron a las semifinales.

Así estuvo la noche:

TEAM MILLY

1. Amanda Barrot " Valió la pena"

2. Luchy Perez "Todos me miran"

3. Tomaira De La Rosa " I Will always love you"

4.Ivanessa Guzmán "Hazme el amor"

Pasan a la semifinal: Amanda y Tomaira.

TEAM EDDY

1. José Julian Henriquez "Back to Black"

2. Deydania de Jesús "Falling"

3. Yancy García "I'd rather go blind"

4. Omar Rodríguez "Culpable o no"

Llegan a la próxima etapa: Deydania y Yancy

TEAM MUSICÓLOGO

1.Tiare Marte "Set fire to the rain"

2. Fatima Santana "Cómo yo te amo"

3.Richard Martinez "Yo te voy a amar"

4. Deborah Henristal "Stand Up"

Quedan en la competencia: Richard y Deborah.

TEAM ALEX

1. Dalenny Lopez "Antes de ti"

2. Indhira Rincón "Wrecking Ball"

3. Nicol Gonzalez "Amor Eterno"

4. Enmanuel Reyes "El Cantante"

Pasan directo a las semifinales: Dalenny y Nicol.

Queda un episodio de Knockouts en The Voice Dominicana y este será el que decida quienes se enfrentarán en las galas. Cada vez más cerca del final de la segunda temporada.

Cada domingo, 8:00 de la noche por la señal abierta de Telesistema 11.