Anuel asegura quieren destruirle la carrera pagándole a mujeres que no conoce para que digan que están con él

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En los últimos meses Anuel se ha mantenido en silencio sobre lo que ocurre alrededor de él con rumores y especulaciones sobre su vida, pero el cantante decidió hablar denunciando que le quieren destruir la carrera hasta pagándole a mujeres que no conoce para que digan que tienen una relación con él.

“Este año trataron todo pa’ destruirme la carrera… ¿Se dieron cuenta? ¡¡Hasta les pagaron a mujeres que yo ni conozco pa’ que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias pa’ que se mantuvieran atacándome todo el año inventándose to’ tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo!!”, escribió el cantante en las historias de su Instagram.

El trapero expresó que aunque publiquen mentiras sobre él y sus seres queridos no lo lograran destruir.

‘’Por eso es que Dios me bendice como me bendice, Dios no deja al justo en vergüenza, eso lo dice hasta la biblia!!!!!!! ... Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole ... ya me da lo mismo!!!!!!! si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mi y de mis seres queridos no van a poder nunca!!!!!’’.

Las palabras de Anuel llegan en un momento lleno de especulaciones sobre su relación con la dominicana Yailin la más viral, con quien contrajo matrimonio hace unos meses en República Dominicana y de quién se dice está separado aunque ninguno a confirmado o negado nada.

Incluso una colombiana llamada Shaarzar Moriel ha estado publicando supuestos mensajes entre ella y el artista, asimismo fotografías con la supuesta cadena de Anuel y asegura que mantiene una relación amorosa con el boricua.

Por otro lado, recientemente Yailin publicó un video de un ostentoso arreglo floral con una dedicatoria que decía: “Te amo. De parte de AA”, la dembowsera acompañó el video con la canción de “Eres todo para mí” de Ana Gabriel.

Anteriormente, la dominicana aseguró tener listos a sus abogados para todo aquel que mencione su nombre en chismes y mentiras.

A pesar de no haber afirmado ni desmentido los rumores de separación, hace tiempo desde que a la pareja de esposos, que se ha caracterizado por su alto nivel de exposición, no se les ve juntos, avivando los comentarios y conclusiones de los internautas que se presumen conocedores de la verdad.

“Todo aquel que mencione MI NOMBRE en CHISMES y MENTIRAS tengo para decirle que tengo mi ABOGADO listo y ready para lo que YO DIGA”, rezó la artista dominicana, dando a entender que todo aquel que utilice su nombre para calumniar es propenso a sufrir consecuencias legales.