Fiona espanta los espectáculos en Puerto Rico, quedan pospuestos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Fiona azotó el mundo del entretenimiento en Puerto Rico, donde este jueves se anunciaron varias posposiciones de conciertos y presentaciones artísticas y culturales pautadas para este fin de semana ante el paso de la tormenta tropical.

Uno de los primeros en anunciarse fue la posposición del concierto que iba a dar la cantante puertorriqueña Yolandita Monge, quien tenía pautado un espectáculo el próximo sábado, 17 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall.

El concierto "Amores de siempre" se llevará a cabo el sábado, 24 de septiembre a las 8:30 de la noche, en el mismo lugar.

“Nuestro compromiso es principalmente salvaguardar la seguridad de nuestro público y por eso, hemos decidido mover el concierto ‘Amores de siempre’ para el sábado, 24 de septiembre a las 8:30 de la noche. Al público que ya había comprado sus boletos, los mismos serán honrados y válidos para la nueva fecha”, explicó al periódico El Nuevo Día Rafo Muñiz, productor del espectáculo.

La función de este sábado del musical “On your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” fue pospuesta para el sábado, 24 de septiembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, informó el periódico Primera Hora.

En tanto, la actividad “Viernes de Salsa en Isabela”, programado para este 16 de septiembre se pospuso para el viernes 23 de septiembre.

Otro de los artistas que se estará presentando en concierto este fin de semana es el cantante de música urbana Myke Towers, quien tiene en agenda tres espectáculos de “El Young King The Tour” el 16, 17 y 18 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, reportó El Nuevo Día.

En una comunicación por escrito de parte de la producción del evento y del equipo de manejo de artista se indicó que la función del viernes, 16 de septiembre, seguirá en su horario y programación regular. Mientras que hoy en la tarde se notificará si se posponen las funciones programadas para el sábado, 17, y domingo, 18 de septiembre. Informaron también que estarán atentos a los boletines emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología para tomar una decisión concreta.

La tormenta tropical Fiona continúa su paso hacia el Caribe y podría estar cerca de la zona de Puerto Rico entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.