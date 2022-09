Fue de película "y yo lloré y lloré", Maité Perroni cuenta cómo Tovar le entregó el anillo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

La escena de amor de cuando Andrés Tovar le pidió matrimonio y le entregó el anillo de compromiso a Maite Perroni la cuenta ella con emoción y en sus recuerdos queda grabado aquel mágico episodio en el que lloró de manera real y no como en las películas.

"Fue hermoso, estábamos en un viaje precioso y de pronto dijo 'Vamos a dar un paseo' porque Andrés siempre está planeando cosas qué hacer y de repente la sorpresa así, yo tomaba fotos, videos y de repente fue así de ‘Amor’ y yo: 'No, ¡¿cómo?!', y yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en esos momentos, pues era como de película y no, yo lloré y lloré y dije: ‘Ah no, sí es cierto'", relató la ex integrante de RBD.

En declaraciones a la prensa mexicana, Perroni adelantó que está en los preparativos de su boda, negando que ya lo haya hecho y los rumores de que se encuentra embarazada.

La actriz y cantante mexicana anunció el lunes su compromiso con el productor de televisión, a casi un año de anunciar su controversial relación.

“¡WE said yes! Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo.” ATP “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas.”, se lee en la descripción de las fotos del romántico momento.

El exesposo de la también actriz Claudia Martin le pidió matrimonio a Perroni durante un vuelo en un helicóptero.

El año pasado a la exRBD se le tildó de ser la tercera en discordia entre el matrimonio de la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tovar.

Luego unos meses después, el 20 de octubre de 2021, ella gritó a los cuatro vientos que estaba enamorada del famoso productor. Si bien cuatro meses atrás había negado algún vínculo sentimental con el entonces esposo de Claudia Martin, finalmente admitió que estaba enamorada, aunque descartó la supuesta infidelidad.

“Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros [Andrés y yo], nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, expresó Maite en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde lució muy cariñosa con su pareja.

De acuerdo al texto publicado, Tovar es su amigo desde hace 20 años, pero fue a causa de atravesar el mismo proceso de separación que se permitieron conocer a mayor profundidad:

Sobre el tema abundó: “Cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.