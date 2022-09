“Quédate, que las noches sin ti duelen..." casi queda fuera de la canción de Quevedo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El cantante español, Pedro Luis Domínguez Quevedo, confesó que no le convencía eso de “quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente las poses y todos los gemidos que ya no quiero nada que no sea contigo”, lo cual resulta ser el coro de su canción más reproducida en las plataformas digitales.

La información la reveló en una entrevista en el programa español “La resistencia”, conducido por David Broncano, quien le reprodujo una nota de voz donde el productor del tema musical, Bizarrap, le invitaba a preguntarle al español, cuál parte de la canción quería eliminar.

De inmediato, los presentes en la entrevista quedaron asombrados cuando el artista respondió qué líneas quería suprimir del tema musical, pero explicó el motivo de su deseo.

“A mí me encantaba el estribillo de: ‘Y nos fuimos en una…’, ese me molaba mucho la melodía, y me parecía como más arriba, y el otro era como muy bolero, muy canción de ´waka waka´ y está guapa, pero no era el tipo de canción que yo quería hacer, no me gustaba, de repente para mí cambiaba demasiado”, explicó el canario de 20 años.

Broncano pidió un vaso de agua para digerir la noticia.

“Tráiganme un vaso de agua, no, mejor traedme un cubo... ¡Qué locura!, estás loco”, dijo asombrado el entrevistador.

Continuando el conversatorio, el presentador le preguntó qué le había dicho Bizarrap ante su petición.

“Pero y qué te dijo Biza”, dijo Broncano, a lo que Quevedo respondió: “No amigo, esa es la mejor parte de esa canción”.

Versión eliminada

Durante la entrevista, el intérprete de “Vol.52”, colocó un fragmento de lo que hubiese sido el coro de la popular canción.

“Universitaria graduada en el perreo, no tiene mensaje que yo no le leo, pero aunque tuviera jevo, yo me atrevo por una baby así yo donde sea me muevo”, decía las letras de la primera versión de Quédate.

Sin embargo, al concluir el programa, Quevedo narró que agradece a Bizarrap la producción que realizó en este tema musical que actualmente tiene más de 260 millones de reproducciones en YouTube.