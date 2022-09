"La Casa del Dragón" se esfuerza por hacer que los desacuerdos sean interesantes

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

La Casa del Dragón avanza a gran velocidad. En el episodio de estreno vimos la traumática muerte de la reina Aemma y el nombramiento de Rhaenyra Targaryen como heredera al trono.

El segundo episodio se centró en el deber del rey Viserys Targaryen de volver a casarse.

El episodio 3 tiene lugar años después, y el tema de la serie vuelve a ser el matrimonio, pero esta vez es Rhaenyra la que está en el punto de mira matrimonial.

Gran parte del primer episodio de la Casa del Dragón se dedicó a presentarnos el reparto de nuevos personajes, y en el segundo episodio los ánimos y las tensiones aumentaron.

También tuvimos un indicio de la intriga que hizo famosa a Juego de Tronos, algo que se ha ampliado esta semana.

La política de la corte puede ser agotadora, especialmente si eres un rey.

Pesada es la cabeza que lleva la corona y todo eso.

Así que no es de extrañar que muchos de los "problemas" establecidos en la serie se resuelvan rápidamente.

El rey Viserys necesitaba una nueva esposa y en unas pocas conversaciones le propuso matrimonio a Alicent Hightower. ¿La dificultad de elegir entre nombrar a Rhaenyra o a Daemon como heredero? Resuelta después de una (extremadamente) ofensiva broma sobre bebés muertos. Y en este episodio, el terror de Drahar el Cangrejero, una figura del Fantasma de la Ópera en el mar, se rectifica, tras meses de estancamiento, con un ingenioso plan.

Resoluciones que podrían tardar temporadas en desarrollarse en Juego de Tronos se resuelven aquí en 30 minutos.

Entre los episodios dos y tres de "La casa del dragón" transcurren por lo menos tres años enteros, de forma bastante discreta.

Esto es lo que ha cambiado en la corte: Alicent y Viserys se han casado, su hijo mayor Aegon cumple dos años y Alicent está a punto de dar a luz de nuevo.

La existencia de un heredero varón ha reavivado los mismos problemas de sucesión que vivimos en el primer episodio.

Los consejeros de Viserys le instan a nombrar heredero al pequeño y rubio Aegon, que probablemente aún no sepa usar un orinal, aunque no sea el primogénito y los señores del reino ya se hayan inclinado ante su hermana. Y Rhaenyra ha estado hirviendo, quejándose, enfurruñándose, refunfuñando, escondiéndose bajo el árbol de madera de abedul con sólo sus celos y un lutier para hacerle compañía.

Envidia, envidia, en todas partes. Hay que admitir que la visión de mi viejo y desaliñado padre

emparejado y engendrando hijos con mi mejor amiga de 17 años no inspiraría mis sentimientos más caritativos.

La Rhaenyra que corrió hacia Rocadragón a lomos de Syrax y desafió a su querido tío a matarla ha desaparecido por completo.

En su lugar, esta muchacha que se pasea por la Fortaleza Roja ordenando a los músicos que toquen las mismas viejas melodías una y otra vez: "¡Ha huido con sus barcos y su gente!".

¿Qué clase de mujer (joven) es Rhaenyra? Este episodio la hace saltar de un lado a otro, según el punto de vista de cada uno, llenando sus complejidades o convirtiéndola en un cúmulo de contradicciones (aunque tal vez sea lo mismo).

Cuando se plantea la "delicada condición" de Alicent en el vagón - ¡razonablemente! ¿Por qué esta mujer va dando tumbos por los caminos rocosos de Poniente con 4 centímetros de dilatación? - Rhaenyra prácticamente se desmaya de preocupación, muy probablemente reviviendo el trauma de la muerte de su madre en el lecho de parto.

Como emisaria del círculo de charlas de las damas en la carpa del banquete, despacha ingeniosamente con Lady Redwyne, un avatar del gobernador Ratcliffe de Pocahontas y su pequeño carlino engreído.

En el Bosque del Rey, con Ser Cristan Cole, suda de celos por su hermano menor, pero luego apuñala a ese cerdo salvaje hasta la muerte con el celo de cien Aryas.

En comparación con el tibio e impreciso golpe de su padre a un ciervo atado, las estocadas de Rhaenyra tienen la fuerza de alguien dispuesto a arrancar un cuello para sobrevivir. Mientras tanto, hay una sensación de que Viserys está cojeando lentamente hacia la muerte.

Es extraño ver a un rey tan querido en Poniente, especialmente sabiendo que muchos de los

gobernantes del futuro del continente son borrachos, tiranos y rubios terribles empeñados en cometer crueldades.

Cuando la caravana del rey llega al campamento, la gente del lugar agita las manos y sonríe de verdad. No se trata de un pueblo que vive con temor a un rey del Antiguo Testamento.

Lo han pasado bien (relativamente, para un campesino medieval) y el invierno no llega.

Es comprensible que la preservación de esa sensación de estabilidad pese sobre los hombros de Viserys, pero parece que está agobiado por las lenguas movedizas y los ayudantes intrigantes. Quizás debamos preguntarnos: ¿Eligió el Consejo al monarca equivocado hace una década? ¿Habría soportado la princesa Rhaenys (que actualmente se encuentra en algún lugar de las Piedras Angulares, según los informes, pero no lo sabríamos con certeza, porque los guionistas nos ocultan a Eve Best) mejor el alboroto?

La duda es inherente a la sucesión real, sobre todo cuando un rey no tiene el beneficio de la designación divina.

En el último episodio, Viserys llegó a gritar "¡Tiene 12 años!" cuando le propusieron casarse con Laena Velaryon, y en este episodio responde rotundamente: "El niño tiene 2 años" cuando Otto le recomienda al pequeño Aegon que se case con su hermanastra adolescente.

Lo cual no quiere decir que a Viserys le importe el incesto -debemos aceptar que a los Targaryen no les importa ni un ápice su acervo genético-, sino que su visión de Rhaenyra implica casarse con un ser sensible, aunque preferiblemente rico y adinerado.

¿Podemos culpar a Rhaenyra por evitar el matrimonio? Ni un poco. Especialmente cuando lo que se ofrece es un hermano medieval, Jason Lannister, y el parto destripó a su madre como a un pez.

¿Podemos culpar a los showrunners y a los guionistas por hacernos pasar por una gigantesca puerta giratoria en torno a los mismos temas? Pues sí, podemos.

La Casa del Dragón se esfuerza por hacer que los desacuerdos sean interesantes, sobre todo porque es poco intrigante y mucho más expositivo.

Sí, cualquier serie nueva necesita un tiempo para ponerse en marcha, especialmente una en un universo tan grande como el de Poniente.

Pero en este episodio se ve a alguien explicando el significado del Ciervo Blanco a Viserys, como si el rey no poseyera ya ese conocimiento. Jason Lannister entra en escena prácticamente bramando datos sobre Roca Casterly, el peor invitado de la historia de MTV Cribs.

La gente se presenta como si tuvieran sus currículos fuera de la cámara.

La influencia del (recién ex) showrunner Miguel Sapochnik está en todas las secuencias de acción de La Casa del Dragón -dirigió "Hardhome", "La batalla de los bastardos" y "La larga noche", que, aunque de menor alcance, poseen todo el brío y las agallas (literalmente) de Juego de Tronos.

Odio esperar que una serie sea sólo un montón de hombres montando a caballo y degollándose unos a otros, pero cuando hay sangre en el aire y Matt Smith está en la pantalla, mi pulso se acelera.

El minuto inicial del más reciente episodio tiene el sabor salado justo. Un marinero se lamenta cuando el Cangrejero golpea el hierro a través de sus palmas, y luego grita de alegría cuando Daemon y Caraxes se acercan.

"Sálvame!", grita, y entonces Daemon hace descender a Caraxes en picado y convierte al marinero en carne bajo una de las enormes patas del dragón.

Los últimos diez minutos, de vuelta en las piedras angulares, vuelven a ese terreno de juego. Daemon no está ganando ningún concurso de popularidad entre los Velaryons; aunque lucha como una bestia, es el tipo de líder que espera tácticas kamikaze de todas las tropas (en un momento de perfecto desarrollo del personaje, golpea sin piedad en la cabeza a un mensajero de Viserys que promete ayuda en forma de barcos y soldados).

Smith realmente vende que Daemon puede estar rindiéndose, que sus hombres no pueden derrotar a una banda de merodeadores que se retiran a las cuevas cada vez que un ala de dragón aletea sobre ellos.

Han pasado varios años, ¡maldita sea! Así que cuando Daemon entrega a Hermana Oscura, su espada valyria, me lo creo, aunque minutos antes Corlys y un Laenor muy crecido habían acordado que el cebo era la única forma de sacar al Cangrejero de su caparazón.

Es un truco, duh, pero uno hermoso, y un testamento a la valentía y la tontería de Daemon.

Smith gruñe y hace girar la espada como si hubiera nacido para ello, y Sapochnik puede sumergir a los espectadores en la batalla hasta un grado salvaje.

Si Rhaenyra demostró su valentía con esa daga en el vientre de un cerdo, Daemon hizo lo mismo al cortar en pedazos a docenas de hombres sin ayuda, recibiendo tres flechas en el cuerpo, y todavía arrastrando la mitad del torso del Cangrejero a través de una piscina de mareas, sin apenas sudar.

Un disparo enfoca los ojos verdes felinos de Daemon, y parece que va a empezar a asesinar a sus propias tropas, sólo porque sí.

Viserys puede jurar a Rhaenyra: "Por la memoria de tu madre, no serás suplantada", pero Daemon sigue ahí fuera, haciendo picadillo a otros tipos duros, esperando entre bastidores su momento para tirar la proverbial bandera blanca y hacer un movimiento hacia el Trono de Hierro.