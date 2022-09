Cuatro películas a elegir en los cines: "La chica salvaje", "Tadeo Jones 3", "Good Luck to You" y "Barbarian"

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Escenas de aventura, comedia, drama y suspenso llegan este jueves a los cines dominicanos con los estrenos de "La chica salvaje", "Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda", "Good Luck to You, Leo Grande" y "Barbarian", una cinta estadounidense del director y guionista Zach Cregger que tiene a Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long en los personajes protagonistas.

Jaymes Butler, J.R. Esposito, Kalina Stancheva, Sophie Sörensen, Matthew Patrick Davis y Trevor Van Uden son otros de los actores que forman parte del reparto de la película de clasificación R que tiene una duración de 102 minutos.

"Barbarian" fue realizada por diversas productoras, tales como BoulderLight Pictures, Regency Enterprises Hammerstone Studios y Almost Never Films Inc, mientras que 20th Century Studios la distribuye.

Comentarios. “Uno de los puentes fuertes de esta cinta es su capacidad de mantener la tensión narrativa hasta bien pasada la mitad de la obra, momento en el que el espectador por fin descubre si está ante una película de fantasmas, la amenaza de un asesino en serie o una historia de zombis”, explicó Guillermo Azábal en SWI.

Sinopsis oficial. Una mujer joven (Georgina Campbell) que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva una casa de alquiler. Pero cuando llega a altas horas de la noche, descubre que la casa tiene doble reserva y un hombre extraño (Bill Skarsgård) ya se está quedando allí.

En contra de su buen juicio, decide pasar la noche, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado.

Dato curioso. Es el primer filme terrorífico de Zach Cregger, quien dijo respecto al mismo que cuando la escribió desconocía cómo sería el final de la historia.

"Cuando la estaba escribiendo, iba página a página, ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar la historia, así que los espectadores tampoco. Fue un ejercicio divertido que ha acabado funcionando", expresó en una entrevista con Efe.

+ Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

El largometraje español de 89 minutos que fue titulado como ‘Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda’, es la tercera entrega de la saga de animación ‘Tadeo Jones’ y fue dirigido por Enrique Gato y escrito por Manuel Burque, quien para crear el guión se hizo acompañar por Josep Gatell.

Óscar Barberán, Luis Posada y Anuska Alborg encabezan el reparto de la cinta que se estrenó oficialmente el 26 de septiembre de 2022 en la nación europea, donde fue producida por Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films y distribuida por Paramount Pictures.

Resumen oficial. A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos Momia, Jeff y Belzoni.

Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Críticas. Varios críticos han expresados opiniones positivas sobre la cinta, tales como Javier Ocaña (Diario El País), Juan Pando (Fotogramas), Rubén Romero (Cinemanía) y Beatriz Martínez de El Periódico de España, donde escribió que esta tercera parte da un salto exponencial, porque su trama fue mejor articuladas que en las anteriores entregas y su estructura es más ágil, aventurera, divertida y tienes mejores ideas.

+ Good Luck to You, Leo Grande

“Toda primera vez tiene una historia”, es el lema del largometraje de Reino Unido que es titulado en Latinoamérica como ‘Buena suerte, Leo Grande’ y es una propuesta de 97 minutos que fue dirigida por Sophie Hyde y escrita por Katy Brand.

La actriz británica Emma Thompson, Isabella Laughland y Daryl McCormack son los actores que encabezan el reparto interpretando a Nancy Stokes, Becky y Leo Grande.

Charlotte Ware, Carina Lopes, Les Mabaleka y Lennie Beare son otros de los intérpretes que actúan en la producción de Genesius Pictures, Cornerstone Films, Align y Searchlight Pictures.

Críticas. "Una tragicomedia británica inmensamente agradable… Hyde da una lección magistral de cómo grabar a un actor (McCormack) capturando su belleza pero sin cosificarlo", reseñó Leslie Felperin en The Hollywood Reporter.

Por su lado, Marcelo Stiletano dijo en el Diario La Nación que Diario La Nación que ni el talento de Emma Thompson, ni su buena química con Daryl McCormack logran torcer la “artificiosidad” del planteo de la historia.

Sinopsis. Tras un matrimonio insatisfactorio y con 55 años cumplidos, Nancy solo desea un poco de contacto masculino y, por supuesto, sexo. Para ello contrata los servicios de Leo Grande, un profesional amable y atento con el que se cita en un hotel, indica la sinopsis que publicó Caribbean Cinemas para presentarla.

+La chica salvaje

La chica salvaje es una película estadounidense de misterio dirigida por Olivia Newman, quien se basó en el libro homónimo escrito por Delia Owens, para encabezar la filmación del filme que dura 126 minutos.

Lucy Alibar creó el guión de la cinta calificada como PG-13, la cual está estelarizada por Daisy Edgar-Jones y Taylor Smith, en los papeles de Kya Clark y Tate Walker.

Distribuida por Sony Pictures Entertainment (SPE) y producida por 3000 Pictures y Hello Sunshine, esta es secundada por Garret Dillahunt, Eric Ladin, Luke David Blumm, Sterling Macer Jr., Blue Clarke, Jojo Regina, David Strathairn, Michael Hyatt, Jayson Warner Smith y Ahna O'Reilly.

Libro. La chica salvaje, obra de la autora de 73 años, Delia Owens, estuvo en la lista de best sellers de The New York Times durante dos semanas y fue lanzada en agosto de 2018.

Descripción oficial. La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Durante años, los rumores de la "Chica del pantano" rondaron Barkley Cove, aislando a la astuta y resistente Kya de su comunidad.

Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa. A medida que se desarrolla el caso, el veredicto sobre lo que realmente sucedió se vuelve cada vez más confuso y amenaza con revelar los muchos secretos que yacen en el pantano.

Críticas. La cinta ha recibido diversas opiniones, de manera que mientras que algunos críticos de cine entienden que es “poco convincente”, “aburrida” y “tediosa”, otros han comentado que las actuaciones principales son “buenas”.

"Un misterio tan oscuro como romántico… Su final es genuinamente asombroso y aunque no me atrevo a revelarlo, sólo diré que esta es una película que tiene el mismo coraje que su espíritu inadaptado", dijo Owen Gleiberman, por su parte, en el portal Variety.

Datos curiosos. La canción principal del largometraje, Carolina, fue escrita e interpretada por la celebridad estadounidense, Taylor Swift, quien ha sido galardonada por diversas premiaciones, entre las que figuran World Music Awards, MTVU Woodie Awards y Billboard Music Awards.

Daisy Edgar-Jones es una actriz oriunda de Reino Unido que también ha actuado en Normal People de 2020 y en Por mandato del cielo de 2022.

Se realizó con un presupuesto de $24,000.000 millones de dólares y hasta el momento se han recaudado $97,725,000, según Wikipedia.

Louisiana, Nueva Orleans y Houma fueron los escenarios elegidos para crear fotografía principal que se hicieron desde el 30 de marzo de 2022, hasta el 28 junio del mismo año.