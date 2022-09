Jennifer Lawrence sobre la brecha salarial en Hollywood: “Me pagan menos por tener vagina”

Redacción Entretenimiento

Aunque se ha luchado mucho por la igualdad entre hombres y mujeres, en la industria cinematográfica esto no ha avanzado mucho por lo menos en lo concerniente al salario, tal como lo denuncia la famosa actriz Jennifer Lawrence.

La ganadora del Oscar en 2013 por su papel en “El lado bueno de las cosas” ha tenido que lidiar en Hollywood, donde a menudo le han pagado menos que a sus coprotagonistas masculinos.

A la actriz se le ha pagado menos que a sus compañeros en varios éxitos de Hollywood.

Lawrence ha cobró menos que sus compañeros masculinos en 'La gran estafa americana', mientras que en 2021 se informó que había recibido 5 millones de dólares menos que Leonardo DiCaprio por 'No mires arriba', a pesar de compartir protagonismo con él.

Lawrence cree que a todos los actores a menudo se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante. “No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?”.

En una entrevista para Vogue la actriz confesó que ha sufrido desigualdad en su familia.

Reveló que quedó embarazada a los 20 años y "tuvo un aborto espontáneo sola en Montreal". Volvió a quedarse embarazada durante el rodaje de la película de Netflix 'No mires arriba', y de nuevo sufrió un segundo aborto. Finalmente ha tenido que someterse a un proceso quirúrgico para poder dar a luz a su primer hijo.

La ganadora del Oscar se refirió al tema mientras hablaba sobre su posición sobre la anulación de Roe v. Wade. La prohibición del aborto en su estado natal, Kentucky, ha provocado además que el distanciamiento con su familia por motivos políticos se haya ampliado aún más. Especialmente por su padre, con el que la relación empeoró especialmente desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca.

La actriz dijo que había estado tratando de reparar la ruptura familiar después de dar a luz, y luego el fallo de la Corte Suprema se hizo oficial y complicó las cosas.

“Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender: son diferentes”, explicó. “He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”.

“Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”, aseveró.

Lawrence agregó: “No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?”.