Harry Styles niega escupiera a Chris Pine en el festival de cine en Venecia

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante Harry Styles negó que haya escupido al actor Chris Pine durante la presentación de “Don’t Worry Darling”, producción fílmica que protagoniza, en el Festival de Cine de Venecia.

En un documento publicado por la revista de entretenimiento, Variety, el equipo de comunicaciones del intérprete de “As It Was” catalogó las denuncias que se han producido por el supuesto suceso que ha agitado las redes sociales como “ridículas y fabricadas”.

“Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión virtual que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, expresó el equipo.

“Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, agregó.

Un video de Harry Styles supuestamente escupiendo al coprotagonista de “Don’t Worry Darling”, Chris Pine, en su entrada a la proyección de la película en el Festival de Venecia, se volvió viral.

Los usuarios de Twitter están convencidos de que Styles escupió en el regazo de Pine en un video ahora viral de los coprotagonistas de “Don’t Worry Darling” en el estreno del festival, el lunes.

En las imágenes, el ex miembro de One Direction, de 28 años, tomó el asiento vacío junto a Pine, quien tenía a la directora Olivia Wilde a su otro lado.

Después de que el cantante aparentemente dirigiera su saliva al actor de 42 años, Pine se congeló en medio de un aplauso y miró fijamente su regazo con una sonrisa antes de reírse para sí mismo.

El equipo de Pine aún no ha respondido a la controversia que se ha generado por el video que se volvió viral en Twitter y ha provocado varios memes.

Styles se ha encontrado en el centro de varias polémicas tras el estreno del filme dirigido por su pareja de casi un año, Olivia Wilde, por un supuesto distanciamiento.

Sin embargo, no ha sido el único miembro del elenco que se ha visto afectado durante el festival, dado que la actriz Florence Pugh ha mantenido su distancia con Wilde por supuestas diferencias en la producción.

De hecho, la misma actriz no ha participado de la serie de conferencias de prensa dado que hubo un aparente conflicto en la programación dado que coincidió con la promoción de la secuela de Dune.