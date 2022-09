Episodio 3 de la temporada 1 de 'House of the Dragon': disputa familiar

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

En "Second of His Name", un pequeño Aegon y muchos egos enormes demuestran que la Casa Targaryen puede derrotarse a sí misma con o sin el Cangrejero.

House of the Dragon tiene mucho menos en común con su programa principal, Game of Thrones ,de lo que parece.

Claro, ambas series tienen lugar en el mismo universo y cuentan con al menos un actor con una peluca rubia montando un dragón, pero eso es todo.

Si bien Game of Thrones fue una epopeya de fantasía sobre una guerra de proporciones continentales salpicada de amenazas sobrenaturales, su spin-off es un drama no tan íntimo sobre una familia poderosa con mucha mala sangre.

Tiene mucho más en común con películas como Dallas y Succession de HBO que con los grandes clásicos de fantasía, como El Señor de los Anillos .. Y si todavía quedaba alguna duda sobre el género principal del programa, "Second of His Name" está aquí para demostrar que, en House of the Dragon , una fiesta de cumpleaños incómoda puede ser tan peligrosa como un campo de batalla.

Los arreglos de la semana pasada entre King Viserys ( Paddy Considine ) y House Hightower parecen estar dando sus frutos, al menos para algunas de las partes involucradas.

El rey está encantado con las celebraciones del segundo onomástico de su primer heredero varón vivo, el príncipe Aegon ( Jake y Rory Heard ).

La reina Alicent ( Emily Carey ) está embarazada de su segundo hijo, y Lord Otto Hightower ( Rhys Ifans ) ahora tiene una línea directa al trono con la que solo podía soñar cuando era solo la Mano del Rey, y no su suegro. -ley.

Las únicas dos personas que no parecen contentas con este giro de los acontecimientos son la princesa Rhaenyra ( Milly Alcock), cuyo derecho al trono se ve debilitado por el nacimiento de su hermanito y el príncipe Daemon ( Matt Smith ). Pero, de nuevo, ¿cuándo es feliz el Príncipe Daemon?

Bueno, tal vez encuentre una apariencia de alegría montando su dragón en los Peldaños de Piedra y quemando a los hombres de Crab Feeder ( Daniel Scott-Smith ), y algunos de sus propios hombres también.

Ninguna escena en la historia de Juego de Tronos el universo nunca ha hecho que el desdén de la monarquía por sus súbditos sea tan claro como Daemon arrojando su dragón justo encima de un pobre marinero que estaba emocionado de que el príncipe hubiera venido a salvarlo. Fue realmente un momento A +.

Lástima que Daemon no podía verlo, tan ocupado que estaba escupiendo fuego por todos lados. Lamentablemente, este ataque no fue suficiente para poner fin a la lucha contra el Príncipe Drahar.

La Triarquía se retiró a las cuevas de Bloodstone, donde los dragones de Daemon no pueden alcanzarlos y, con la guerra que se prolonga durante tres años, el hermano rebelde del rey pronto podría enfrentar problemas en sus propias filas.

El rey Viserys es muy consciente de la difícil situación de su hermano, pero realmente no podría importarle menos.

Al igual que en el episodio 1, tener un bebé cerca lo ha cegado a todo lo que no sea fiesta, justas y caza. Y así, como lo expresa acertadamente una dama, elige ignorar el hecho de que la Corona ya está en guerra, lo admita o no.

Esta ceguera voluntaria podría costarle a Viserys algo de apoyo de las casas superiores, y esto no es algo que el rey pueda prescindir en este momento.

Muchos señores están molestos por el hecho de que Viserys aún no ha anunciado a Aegon como su heredero oficial, y su pelea muy abierta con la princesa Rhaenyra en medio de la búsqueda del onomástico de su hijo seguramente no ayudó a su popularidad.

La ira de Rhaenyra hacia el rey no proviene solo de sentirse amenazada como heredera al trono o de sentirse traicionada por su ex mejor amiga.

Desde que cumplió la mayoría de edad, todos los señores del reino han estado llenando el buzón de su padre con propuestas de matrimonio, y ahora Rhaenyra tiene que lidiar con la atención no deseada de hombres como Jason Lannister ( Jefferson Hall ), quien se acerca a ella con esa arrogancia Lannister que todos sabemos tan bien.

Es su charla sobre las maravillas de Casterly Rock y cuán cargada está su familia lo que lleva a Rhaenyra a comenzar una escena y luego salir corriendo de la fiesta de su hermano con Ser Criston ( Fabien Frankel ) a cuestas. ¡Y la pobre chica aún no ha oído hablar del plan de Lord Otto de casarla con el Príncipe Aegon!

Dejando a un lado las discusiones acaloradas y las asquerosas propuestas de matrimonio, el pequeño Aegon parece estar teniendo un onomástico muy auspicioso, al menos por un tiempo.

Algunos de los exploradores del rey regresan al campamento con la noticia de que se ha visto un ciervo blanco en el bosque.

Antes de que los dragones se apoderaron de la tierra, la bestia era considerada el rey del bosque.

Por lo tanto, su avistamiento es un buen augurio para el joven príncipe, y Lord Otto no pierde esta oportunidad para insinuar que el rey debería convertir al niño en su heredero lo antes posible. Desafortunadamente, sin embargo, cuando los hombres del rey regresan con un ciervo para que Viserys lo mate, no es uno blanco.

Ya sea por decepción o por pura debilidad -no olvidemos los problemas de salud del rey-, a Viserys le cuesta derribar al animal. Tal vez le alegraría saber que su otro hijo vio al ciervo blanco en el bosque y decidió dejarlo ir.

Entonces, es una nota agridulce que la caza de Aegon llega a su fin y la familia real regresa a la Fortaleza Roja.

El evento ha dejado mucho más claro que los señores no están dispuestos a aceptar a Rhaenyra cómo reina ahora que el rey tiene un heredero varón, y Rhaenyra no renunciará a su posición sin luchar.

El rey Viserys tiene que elegir entre apaciguar a las casas que lo mantienen en el poder o preservar la relación con su hija.

La semana pasada, el rey demostró ser un hombre guiado por su corazón cuando eligió casarse con Alicent en lugar de Lady Laena ( Nova Fouillis-Mosé).

Al final de este episodio, toma otra decisión arriesgada y emocional y le asegura a Rhaenyra que nadie la suplantará como su heredera. Y aunque le recuerda a la princesa que es su deber casarse, también le permite elegir al mejor hombre para el puesto de rey consorte.

Esta está lejos de ser la única decisión que cambia el juego que toma el Rey Viserys en "Second of His Name".

Al recibir un grito de ayuda del hermano de Lord Corlys ( Steve Toussaint ), Vaemond ( Wil Johnson), el rey finalmente accede a intervenir en los Peldaños de Piedra.

La única persona que no está contenta con la entrada de Su Majestad en la guerra es, adivina, el Príncipe Daemon. De hecho, está tan angustiado que casi mata al pobre mensajero que le trajo la noticia de la partida de Viserys de Desembarco del Rey.

Percibiendo las acciones de su hermano como una amenaza en lugar de una mano amiga, Daemon lleva las cosas un paso más allá para darles a él y a las fuerzas del rey una demostración de fuerza.

En el fragor de la batalla, va tras el Cangrejero a una de las cuevas de Bloodstone y sale arrastrando la mitad superior del cuerpo de su enemigo, con los intestinos afuera para que todos los vean.

Es decepcionante perder al príncipe Drahar de forma tan repentina. Desde su aparición en los segundos finales del Episodio 2, los fanáticos se morían por saber más sobre esta figura cruel y misteriosa.

Su máscara y sus rasgos deformados en escala de grises agregaron un aura de amenaza aún mayor al aterrador retrato que Lord Corlys había estado pintando desde el Episodio 1.

Por desgracia, eso era todo lo que hay en Crabfeeder Prince, la muy aclamada nueva amenaza para los Siete reinos.

Al menos, podemos estar seguros de que la Corona no necesita enemigos externos para estallar en guerra.

Las afirmaciones de poder de Daemon son cada vez más fuertes, y es solo cuestión de tiempo para que Aegon y Rhaenyra realmente se enfrenten por el Trono de Hierro. Y, como el difunto rey Jaeherys ( Michael Carter) previó, la única fuerza que puede acabar con la Casa Targaryen es la propia Casa Targaryen.