Romeo Santos aspira a seguir llevando la bachata a nuevas alturas

Ynmaculada Cruz Hierro

Miami

Romeo Santos estuvo tres años y medio trabajando su nuevo álbum “Fórmula Vol.3”. Cada canción, cada letra y cada arreglo musical está elaborado y pensado minuciosamente, hasta obtener el resultado esperado ante el público, el que debe percibir y sentir los sentimientos, mensajes y cada nota musical tal cual fue inspirada y concebida.

“El día que se me vaya la inspiración la industria no se va a enterar, porque quiero seguir deleitando al público con lo mejor de mí”, expuso el artista la noche del lanzamiento del disco, en un evento celebrado en la mansión de Gianni Versace, en Miami Beach.

Escribir buenas canciones y reflejar el verdadero sentimiento de la bachata, es lo que ha hecho Romeo desde que decidió involucrarse profesionalmente en la música, en la década del 90, primero con Los Tinellers y luego con Aventura, agrupación que cambió la historia de la música del género del amargue, fusionando bachata con R&B, hip hop y rap, y sumándole nuevas composiciones, muy al estilo del grupo, pero sin perder el sentimiento del “amargue”.

No ha perdido enfoque

Desde entonces y continuando con su proyecto en solitario “El Rey de la Bachata” no ha perdido el enfoque de lo que desea proyectar con su música, obteniendo así el éxito en cada álbum, como el Doble Disco de Platino que recibió por “Fórmula Vol. 1”, la noche del jueves, por parte de los ejecutivos de la Sony Music y Doble Disco de Platino por el primer sencillo de esa producción, aclamado por la crítica,

“Sus huellas”, lanzado a principios de este año y el que debutó en el puesto número 1 del listado “Latin Airplay” de Billboard. Además, recibió certificación 2x platino en Estados Unidos y recibió elogios de The New York Times, The Fader y Rolling Stone.

En “Fórmula Vol.3” Romeo ha puesto a cantar y a bailar bachata a Justin Timberlake (Sin fin), con Rosalía (El pañuelo), Christian Nodal (Me extraño) y una introducción de la comediante Katt Williams y la voz de los tres hijos de Romeo.

Icónico estilo

Santos lanzó “Fórmula Vol. 3” vía Sony Music Latin, un álbum en el que destaca las melodías de bachata características de su icónico estilo.

De acuerdo con un comunicado oficial, Romeo indicó que “Fórmula Vol. 3” eleva la bachata a nuevas alturas con sus 21 temas. Entre ellos reivindica al merengue con “!5, 500 noches” junto a Fernando Villalona, Rubby Pérez, Ramón Orlando y Toño Rosario. Con Luis Miguel del Amargue grabó “La última vez”.

El artista explicó en una entrevista con la revista Billboard que hay muchos artistas buenísimos en esos géneros (bachata y merengue). “La bachata me necesita. Me tenía que poner la capa de Superman para defender a mi cultura”, expuso el artista de origen dominicano.

Del disco.

La lista de temas incluye además “Intro FV3” con colaboración de Katt Williams y My Kids; “Bebo”, “Ayúdame”, “Boomerang”, “Sexo con ropa”, “Ciudadana”, “Mar”, “ “Perro” y “Solo conmigo”.

También “Culpable ft. El Lápiz, “Sus huellas”, “Siri” (con Chris Lebrón), “Skit”, “Suegra”,”RIP” y “Nirvana”.

Según el comunicado, el nuevo álbum llega en un momento emocionante para Romeo Santos, quien recientemente apareció en la portada de Billboard y participará en la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami a finales de este mes. Romeo apareció en la edición “Hot” de Rolling Stone el julio pasado, y a principios de este verano, se hizo cargo de Rockefeller Plaza para el CITI Summer Concert Series del TODAY Show.