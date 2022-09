Dominicana Dascha Polanco: “Trabajar con Sylvester Stallone es un honor para mí como latina”

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

Dascha Polanco es una actriz dominicana que con mucho trabajo y tesón se ha abierto paso en la industria del cine y la televisión en Estados Unidos, país en el que reside.

La conocimos por su destacado trabajo en la serie nominada a varios Globos de Oro, "Orange is the New Black", de Netflix.

El 2022 ha sido un año emocionante para la actriz dominicana, ya que habiendo sido parte en 2021 del reparto de la película "In The Heights", basada en el musical del mismo nombre y también nominado a los Globos de Oro, ha protagonizado Gordita Chronicles e interpretado a Jessica Cruz junto a Dwayne "The Rock" Johnson en DC League of Super-Pets.

Durante la entrevista a traves de zoom que mantuvimos con ella compartió un sentimiento similar al nuestro cuando le preguntamos qué es lo que más le emociona del hecho que sus admiradores puedan verla ahora en "Samaritan".

“Es una perspectiva distinta, una visión diferente de lo que se espera de una película de superhéroes, es impredecible. La historia está llena de acción y es única. Mi parte favorita fue poder hacer mis propias acrobacias”, comentó Polanco.

Luego agregó: “Fue muy divertido poder hacerlo. Aunque yo era la madre, pude mostrar un poco de mis habilidades y era algo que esperaba con ansias”.

Sin bajar en ningún momento su entusiasmo, Dascha Polanco nos dice: “En el reparto, encabezado por Sylvester Stallone (ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por Creed en 2015) están Pilou Asbaek, Natacha Karam, entre otros actores y actrices y es una historia con la que todos podemos identificarnos".

Dascha se mostró orgullosa del trabajo logrado. "Es una película importante, en este momento de incertidumbre todos necesitamos un poco de acción, un poco de inspiración y un poco de esperanza, espero que la audiencia conecte con la historia que se está contando. Esa es también la tarea del cine como entretenimiento”.

Dirigida por Julius Avery, la película se describe como un enfoque oscuro desde otra perspectiva en el género de los superhéroes.

Hace 25 años, el mayor héroe del mundo desaparece tras una batalla épica. Después de una serie de acontecimientos violentos, un niño se da cuenta de que este hombre sigue vivo, y este, cuando conoce que la situación en la que vive no es la mejor, Samaritan decide regresar para poner fin a una ola de violencia.

Cuando le preguntamos a Polanco cuál es la diferencia entre Samaritan y otras películas de superhéroes, nos responde que "no hay muchos héroes en la película. Y eso se ve a lo largo de la historia. El niño, mi hijo, busca ese tipo de mentor heroico que, como niños, buscamos. Así que tenemos ese aspecto de heroísmo y luego tienes a la madre como heroína también y tienes al personaje de Pilou Asbæk que, aunque sea antagonista, interpreta a un héroe tal y como él piensa que deben ser. Así que, en esta película, el sentido del superhéroe es más realista, podemos conectar más con las relaciones que se establecen".

En Samaritan, Dascha Polanco interpreta a Isabelle, una madre de familia y su papel ahonda en la idea de que el heroísmo tiene muchas caras: “Nos olvidamos que los seres humanos, los latinos, las madres, tenemos nuestro trabajo heroico. Cómo madre soltera que tiene que trabajar y trabajar duro, a pesar de todas las adversidades que están pasando en el mundo, nos la arreglamos para salir adelante. Y para mí, el heroísmo y la resistencia, el sacrificar todo para proteger a tus hijos que hay en la historia y sus personajes, es la esencia de la película”, comenta.

Durante la charla, Polanco contó cómo fue compartir la pantalla con Sylvester Stallone: “Trabajar con Sylvester Stallone que es un icono, un caballero, un hombre tan inteligente, ¡qué honor para mí como latina! Entrar al plató de una película de acción y hacer todas las acrobacias, ¡imagínate lo que debí sentir! Especialmente la escena en la que tengo que luchar contra cuatro hombres y conseguir salvar a mi hijo y, no quiero revelar demasiado, pero lo cierto es que hubo muchos días de acción intensa en los que todos estábamos en el set rodando”.

Al pedirle que nos cuente un momento memorable con el veterano actor de acción de 73 años, la actriz nos confesó que “durante la grabación tuvimos muchos momentos, sobre todo porque es un actor generoso e inteligente, y siempre, aunque tenga el guión por delante, improvisa y dice ´voy a hacer esto`, Stallone comunica muy bien. Tuvimos una cena de actores y hablamos de un helado que a él le gusta, el Banana Split, que es una banana con diferentes helados que yo nunca he probado, soy más caribeña y me gusta el dulce de coco, pero no esperaba tener una conversación sobre un helado con ese hombre” y no puede parar de reír al contarlo..

La actriz pudo decirle a Stallone lo que sentía por él durante la producción: “Fui honesta con él y le dije: 'realmente te respeto como actor, creo que eres increíble. Has significado mucho para mí`. Su papel en Rocky, cuando gana y le dice a su hijo, '¡Te amo!, me hizo llorar y pensé ¡quiero ser actriz! Fue muy amable, me permitió expresarme y eso era todo lo que necesitaba”.

Casi al final de la entrevista le preguntamos: si tuvieras un superpoder ¿cuál sería? Su respuesta: “Controlar el tiempo. Poder viajar al pasado y al futuro. ¿Sabes por qué? No es para cambiar, sino para volver a tener algunas experiencias, aprender de uno mismo, visitar momentos de la historia, ¡me obsesionan esas cosas! Saber qué pasó, cómo pasó y dónde, entender... Incluso quiero recordar cuándo nací”.

Producida por MGM durante la pandemia, Samaritan también cuenta con las actuaciones de Javon Walton, Martin Starr, Moises Arias, Natacha Karam y Pilou Asbaek y cuando se estrene en Prime Video, Polanco no solo tendrá esta película en cartelera, también la película animada, DC League of Super-Pets, se proyecta actualmente en los cines.

Para terminar, bromeamos con ella que tal vez el público se canse de verla en pantalla, a lo que ella, sonriendo, responde: “nunca hay suficiente Dascha Polanco”.