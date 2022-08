Encuentran muerto al cantante de country Luke Bell, de 32 años

Redacción de Entretenimiento

La guitarra se rasga triste sobre cuerdas de lamento en Estados Unidos, donde uno de los más conocidos cantantes de country, Luke Bell, fue encontrado muerto luego de casi dos semanas desaparecido. Tenía 32 años.

El cantante de country fue reportado como desaparecido el 20 de agosto y el pasado lunes su cuerpo fue encontrado en Tucson, Arizona, confirmó su amigo cercano y compañero músico Matt Kinman a Saving Country Music.

El Departamento de Policía de Tucson investiga la muerte de Luke, pero la causa sigue siendo "desconocida", dijeron las autoridades al periódico New York Post.

"La investigación está en curso en este momento”, dijo el agente Frank Magos del Departamento de Policía de Tucson, reportó CNN.

Neill Smith, representante de Bell, le dijo a CNN que no tenía “ninguna información adicional para proporcionar”.

Bell, quien lanzó su primer álbum de estudio en 2012, es conocido por canciones como "Where Ya Been?" y "Sometimes".