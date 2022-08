La dupla detrás de "Clú la obra"

Santo Domingo, RD

Jean Villanueva (el panda que anda) y Rosa Aurora vienen trabajando juntos desde hace algunos años en las tablas, el teatro los unió como compañeros y amigos y hoy día además de la amistad, lo une en trabajo como productores, emprendiendo su primer proyecto juntos con la obra de teatro CLÚ, que se estará presentando del 1 al 4 de septiembre en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.

Jean comentó en una nota de prensa que hacía tiempo tenía deseos de producir, que la espinita de la curiosidad la tenía encendida, ideas escritas en papel por materializar y otras que todavía le daban vueltas en la cabeza. Siempre en cada producción que participaba como actor, ponía su imaginación a volar y pensaba en cuando iba él a estar tras su propio proyecto.

“Cuando Rosa Aurora me dijo "¿Te atreves a producir algo conmigo?" No lo pensé dos veces y me lancé. Sin duda alguna, esta será la primera de muchas, si Dios lo permite. Desde niño estar en las tablas era un sueño para mí, recuerdo cuando mi madre me llevaba a ver La Pinky y me moría por estar en un escenario. Por miedo, cosas de la vida, etc no lo hice hasta el año 2017 cuando Luis Marcell me llamó para que participara en Anchoitas. La noche de la primera función me devolví a mi casa llorando de la emoción, no lo podía creer. Ahí me di cuenta de que estaba donde quería estar hacía tantos años” expresó Jean Villanueva.

Clú, hasta el momento ha sido un éxito en las taquillas, pues las entradas se agotaron un mes antes de las presentaciones, lo que obligó a abrir funciones extras que también se agotaron en menos de una semana, algo que hasta el momento para teatro en República Dominicana no había sucedido, lo que mantiene al público con unas altas expectativas sobre el show.

De su lado Rosa Aurora, actriz, cantante, productora y directora teatral, tiene ya dos décadas dedicada al teatro, inició en el año 2000, cuyo crecimiento se ha visto en las producciones que año tras año participa tanto como actriz como directora, creadora y productora junto a Chabela Estrella y Luis Marcell Ricart del exitoso musical “Anchoitas” y de otros éxitos como el más reciente “Muñecas de Satín”. En esta oportunidad para Clú además de producir junto al Panda que anda, también dirige la pieza.

“Estoy sumamente feliz de poder compartir esta producción con el Panda, es un gran compañero, trabajar con el da mucha tranquilidad porque además de que sabes que el talento que tiene hará que las cosas salgan bien, tiene una dedicación como pocos la tienen, el será un gran productor de espectáculos a nivel general, tiene una gran visión, conceptos claros sobre las cosas que se necesitan y una creatividad impresionante, si pones todo esto en consonancia con su empeño y responsabilidad no hay duda que el éxito estará ahí” expresó Rosa Aurora.

Clu está inspirada en el clásico juego de mesa Clue. La puesta en escena muestra a un grupo de personas que están siendo chantajeadas por sus reputaciones cuestionables y vidas turbias, quienes reciben una invitación anónima para cenar en una mansión, para que uno con otro descubra quién de ellos es el autor del chantaje. Sin embargo, durante la noche suceden varios crímenes que complica la situación, ya que también hay que investigar quiénes son los autores de esos asesinatos.

El elenco está compuesto por Gabi Desangles, Gracielina Olivero, Miguel Lendor (Papachin), Liondy Ozoria, Chabela Estrellade Bisonó, Estefany Piña, Rosmery Herrand, Alejandro Espino, Miguel del Villar, Nicolás Hernández y Jean Villanueva.

“Producir Clu para mi es una experiencia bastante retadora, empezar a producir con una obra como Clú, con un elenco numeroso, una sala con bastantes sillas que llenar, fue un poco ambicioso y atrevido de, pero aquí estamos, quiero que gente se la goce y la disfrute al máximo, porque todos los que estamos involucrados en este proyecto lo estamos haciendo con mucho amor y dedicación” finalizó Jean Villanueva (el panda que anda).