Taylor Swift anuncia su nuevo álbum con "historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida"

AP

Nueva York

Taylor Swift se llevó a casa el primer premio en los MTV Video Music Awards 2022 el domingo antes de cerrar el espectáculo con un anuncio sorprendentemente grande: su nuevo álbum.

“Pensé que sería un momento divertido decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre”, dijo Swift después de ganar el video del año por su proyecto “All Too Well: The Short Film” (versión de 10 minutos). que reclamó el mejor video y dirección de formato largo. Te contaré más a medianoche.

Swift dijo en las redes sociales que su próximo décimo álbum de estudio se llamaría "Midnights", que, según ella, incluirá "historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida". Su próximo álbum llega después de que lanzara “Folklore” y “Evermore”. Ambos proyectos salieron con cinco meses de diferencia hace dos años. “Folklore” ganó el álbum del año en los Premios Grammy 2021.

La revelación de la estrella del pop se produjo al final de su discurso de aceptación, donde elogió a las otras mujeres en la categoría, que incluían a Doja Cat y Olivia Rodrigo.

“Sé con cada segundo de este momento que no podríamos hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fanáticos”, dijo. “No sería capaz de volver a grabar mis álbumes si no fuera por ti. Me animaste a hacer eso”.

Swift habló anteriormente sobre la creación de su primer cortometraje y agradeció a varios, incluidos los actores Sadie Sink y Dylan O'Brien, que protagonizaron el proyecto.

“Ponemos todo nuestro corazón en esto”, dijo Swift.

El rapero Jack Harlow dejó su huella durante todo el espectáculo. Inició el espectáculo con una actuación dentro de un avión simulado caminando por el pasillo mientras interpretaba su exitosa canción "First Class", que fue muestreada por "Glamorous" de Fergie. El rapero se unió a Fergie en el escenario, quien vestía un vestido plateado brillante con las palabras rojas "First Class", mientras cantaba su jam de 2006.

“Gracias a Fergie por venir conmigo esta noche y limpiar esta canción”, dijo Harlow después de que “First Class” ganara el premio a la canción del verano más adelante en el programa. “La belleza de esta canción es que la gente no se da cuenta de que es tan hip-hop debido a la muestra. Traer a Fergie a la mezcla de esta manera significa mucho para mí. Es realmente un círculo completo. 'Glamorous' fue una de las canciones más importantes de mi infancia”.

Johnny Depp hizo una aparición sorpresa como el Hombre Luna casi tres meses después del veredicto en su juicio por difamación con su ex esposa Amber Heard. El actor de 59 años parecía flotar desde el techo mientras vestía el icónico traje de astronauta con su rostro insertado digitalmente en el casco del traje.

"¿Y sabes qué? Necesitaba el trabajo”, dijo Depp a la audiencia en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Lizzo hizo bailar a Taylor Swift desde su asiento mientras interpretaba su nuevo sencillo "2 Be Loved (Am I Ready)". Lizzo ganó un premio a mejor video por "About Damn Time".

Se llamó a Harlow para que volviera al escenario a recoger el primer premio del programa por su aparición como invitado en la canción "Industry Baby" de Lil Nas X, que ganó por mejor colaboración, dirección de arte y efectos visuales. Harlow, Lil Nas X y Kendrick Lamar ingresaron a los premios empatados entre los principales nominados con siete cada uno.

“Este es para los campeones”, dijo Lil Nas X antes de que Harlow le agradeciera la colaboración en el sencillo que encabezó las listas.

Harlow, además de actuar y ganar premios, se unió a LL Cool J y Nicki Minaj como presentadores del programa.

Minaj interpretó una mezcla de los mayores éxitos de su carrera de "Roman's Revenge", "Chun-Li", "Moment 4 Life", "Beez in the Trap", "Anaconda" y "Super Bass". Después de su presentación, la rapera aceptó el premio Video Vanguard del programa, que MTV ha dicho que recibirá por su arte, hip-hop que rompe barreras y su estatus como superestrella mundial. El honor lleva el nombre de Michael Jackson.

Durante su discurso de aceptación, Minaj rindió homenaje a otros íconos de la música como Jackson, Whitney Houston y Lil Wayne. Habló sobre la importancia de la salud mental.

“Me gustaría que la gente se tomara en serio la salud mental, incluso cuando piensas que tienen una vida perfecta”, dijo Minaj, quien más tarde ganó el premio al mejor hip-hop por su canción “¿Tenemos un problema?”. con Lil Baby.

Harry Styles ganó el álbum del año por "Harry's House". No pudo asistir a los premios debido a su espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Bad Bunny interpretó su éxito “Titi Me Pregunto” desde el Yankee Stadium luego de ganar el premio al artista del año.

“Lo he estado diciendo y siempre creí desde el principio que podía llegar a ser grande”, dijo. “Que podría convertirme en una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi idioma, mi jerga. Soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero, ¡gracias!”

Eminem y Snoop Dogg trajeron el metaverso a los VMA cuando el dúo interpretó "From the D 2 The LBC", que apareció en el álbum de grandes éxitos de Eminem "Curtain Call 2".

Los Red Hot Chili Peppers subieron al escenario como los ganadores del premio Global Icon después de ser presentados por Cheech & Chong como su “banda favorita de todos los tiempos”. La banda, compuesta por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante, interpretó varias canciones, incluida su clásica "Can't Stop" del álbum del grupo de 2002 "By the Way" y su reciente éxito "Black Summer", que ganó mejor roca.

Flea pronunció un discurso sobre su amor por los seres humanos junto con las cucarachas, los árboles y la suciedad. Smith, el baterista de la banda, dedicó el premio a Taylor Hawkins, el difunto baterista de Foo Fighters que murió a principios de este año.

“Dedico esto a Taylor y su familia”, dijo. “Los amo y lo extraño todos los días”.

Madonna, quien es la artista más premiada en la historia de MTV con 20 victorias, se convirtió en la única artista en recibir una nominación en cada una de las cinco décadas de los VMA. Obtuvo su nominación número 69 por su álbum de estudio número 14, “Madame X”.