La historia del Padre Pío fue la inspiración para Shia LaBeouf transformarse en católico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor Shia LaBeouf, conocido por su papel protagónico en tres películas de "Transformers", anunció que se convirtió a la fe católica mientras trabajaba en su próximo filme “Padre Pío”, en el que interpreta al santo italiano.

Según reveló, la belleza de la Misa Tradicional Católica jugó un papel importante en su conversión.

“La Misa en latín me afecta profundamente. “Porque no tengo la sensación de que me estén vendiendo la moto”, aseguró LaBoeuf en un su diálogo de 90 minutos grabado con el mediático obispo Roberto Barron, en su canal de vídeo Word of Fire.

El actor confiesa que aceptó el papel simplemente para salvar su carrera, pero Dios usó la película para atraerlo a la fe.

Shia habló abiertamente de “milagro” y aseguró que “Pio me salvó la vida”.

“Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme hacia Él, alejándome de los deseos mundanos. Todo estaba sucediendo al mismo tiempo”, dijo citado por el portal Infovaticana.com.

“Fue ver a otras personas que han pecado más allá de lo que pueda imaginar y que encontraron a Cristo lo que me dio esperanza’”, dijo LaBeouf al obispo.

Además agregó que “no sabía que estaba bautizado. Me habían bautizado antes en mi vida y ni siquiera lo recordaba. Mi tío me había bautizado en la [fórmula trinitaria]”.

LaBeouf también reveló su experiencia con el Rosario, la Eucaristía, la lectura de las Confesiones de San Agustín, el estudio de la Misa tradicional en latín y la paz que encontró después de reconciliarse con su madre.

LaBeouf, quien se volvió famoso cuando era adolescente en el programa de Disney Channel show “Even Stevens”, es conocido por sus papeles en “Transformers” de 2007, “Indiana Jones and the Crystal Skull” (“Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”) de 2008 y “Honey Boy” (“Honey Boy: un niño encantado”), del 2019, una película sobre su relación con su padre en la que también es guionista.

El actor ha tenido varios roces con la ley durante su carrera, incluyendo un arresto en Nueva York en 2017 por estar ebrio en la vía pública y una conducta desordenada que fue registrada en un video de livestream. La corte ordenó que fuera ha rehabilitación por ese incidente.

En 2020, Shia LaBeouf fue acusado de delitos menores por agresión y robo.