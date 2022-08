Concierto de Don Miguelo y otros espectáculos en el Cibao este fin de semana

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

“El mejor del bloque” llega hoy a Santiago en un concierto que se celebrará en la Gran Arena del Cibao.

En la celebración también se realizarán otros espectáculos este fin de semana, entre los que está el "Super mega ultra merengazo", que se llevará a cabo el domingo 28 en Jarabacoa.



El espectáculo del cantante urbano Don Miguelo será realizado a las 8:30 de la noche, con el fin de celebrar los 17 años de trayectoria.



Según el equipo del artista francomacorisano, todas las boletas están vendidas y, respecto a eso Don Miguelo hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado.

“Gracias a Dios y a ustedes por este nivel que me han otorgado. Dicen por ahí que lo orgánico no tiene un límite. Ustedes no tienen límites, gracias por el cariño”, escribió.



Se espera que cante grandes éxitos “¿Y qué fue?”, “La hoja se volteo”, “Lo vibro”, “Pa que tú me saludas”, “7 locas”, “Como yo le doy” y su último tema “OMG”, lanzado el pasado 20 de julio en Youtube.



Otras de las ofertas artísticas de este sábado es Bonny Cepeda en el bar Andy Tropical. Dicha fiesta será animada por Jean Carlos Sánchez e iniciará a las 9:00 de la noche.

Allí también estará el domingo 28, el cantante Robert Liriano, quien empezará a tocar música a la misma hora que Cepeda hoy.



Por su parte, el Centro León presenta un concierto a la patria, para conmemorar el Día de la Restauración, el cual estará a cargo de la Compañía Lírica Nacional de la Dirección General de Bellas Artes. Este tendrá al auditorio del museo como escenario y empieza a las 5:00 de la tarde.



Mientras que el día de mañana en La Vega, un total de 16 famosos intérpretes cantarán al ritmo dominicano el balneario La Confluencia de Jarabacoa, mismo que abrirá sus puertas desde las 10:00 am y que las cerrará a las 10:00 pm, para finalizar la producción del empresario artístico Luis Medrano.



Fernando Villalona, Milly Quezada, Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Ramon Orlando, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Jossie Esteban, Fefita la Grande, Julián Oro Duro, Steffany Constanza, Kinito Méndez, Krisppy y Raffy Matías, son los artistas que pondrán a bailar al público al ritmo del merengue.



Adicionalmente, el Club Amaprosan traerá a la agrupación típica El Norte que ofrecerá un show desde las 3:00 de la tarde en lo se conoce como “Domingo Folklórico”.



El grupo también estará en horas de la noche en Jaruco Restaurant, mismo que está ubicado en el municipio de Navarrete, en Santiago de los Caballeros.