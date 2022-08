“Better Call Saul”, el final de uno de los grandes personajes de series de TV

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Visto por primera vez en el octavo episodio de la segunda temporada de la épica y shakespeariana ópera de la metanfetamina "Breaking Bad" en 2009, el Saul Goodman de Bob Odenkirk se estableció rápidamente como el bufón de la corte que habla rápido, que piensa rápido, que conspira y que es famoso por su publicidad nocturna.

De Cicero a Albuquerque y a Omaha, Jimmy McGill, Saul Goodman y Gene Takavic, Bob Odenkirk nos ha regalado uno de los grandes personajes de series de la historia de la televisión.

Gracias a la increíblemente fértil imaginación del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, y al trabajo brillantemente ejecutado de Odenkirk, hemos visto a Jimmy/Saul/Gene evolucionar hasta convertirse en uno de los personajes más complejos, intrigantes, manipuladores, astutos, a veces francamente malvados y, sin embargo, de algún modo empáticos, a este lado de Tony Soprano.

Dos años después del impactante, violento y retorcido final de la quinta temporada y con Odenkirk sobreviviendo a un gran susto de salud relacionado con el corazón durante la producción el pasado mes de julio, "Beter Call Saul" volvió para una sexta y última temporada, con siete episodios programados para julio, en Netflix.

Gilligan ha creado un microcosmos preciso que sigue su propia lógica. La historia de un profesor de química enfermo de cáncer que se convierte en el cerebro de una gran empresa criminal fue una de las mezclas más sorprendentes de la historia de la televisión.

Se podía encontrar un drama familiar, una comedia de errores y coincidencias, un cine de ansiedad amoral, obras de teatro del oeste y lo más importante: una pieza de excelente entretenimiento.

Mucho, y probablemente no todo. La poética del absurdo es cautivadora, especialmente en el uso magistral de la banda sonora, pero también en las escenas de género.

La visión de los clientes en la sala de espera del kitsch bufete de abogados de Saul Goodman evocaba reminiscencias de las películas de Stanislaw Bareja.

Al final, la pregunta que surgió en el conmovedor y magistral final de Better Call Saul no fue si el personaje principal Saul Goodman, también conocido como Gene Takavic y como Jimmy McGill, iría a la cárcel.

El arresto y el encarcelamiento parecían inevitables, dados los sucesos del penúltimo episodio, donde Saul, que se había estado escondiendo de la ley bajo el nombre de Gene Takavic, tenía un aburrido trabajo como gerente de un restaurante Cinnabon en un centro comercial de Omaha, estuvo expuesto a policía.

Lo había descubierto la madre de un cómplice de una nueva estafa que había armado, incapaz de resistir la tentación de volver al lugar del crimen.

En cambio, la pregunta que se cernía sobre el episodio final del programa era simple: ¿Saul alguna vez desarrollaría una conciencia? ¿Se permitiría alguna vez sentir verdadero arrepentimiento?

Better Call Saul comenzó en febrero de 2015 como un proyecto ambicioso: una continuación de uno de los dramas más aclamados en la historia de la televisión moderna y una historia de origen para Saul, uno de los personajes más emblemáticos de Breaking Bad .

El spin-off comenzó con una escena que mostraba a Saul después de los sucesos del final de Breaking Bad.

Está viviendo bajo el radar como Gene Takavic, trabajando en un empleo de baja categoría, representado en imágenes rodadas en un formato monótono en blanco y negro que parecía elegantemente cinematográfico y sin vida ni entusiasmo. Inmediatamente, estableció los elaborados dos pasos que definirían la serie, alternando entre la monótona vida de Gene en el presente y su evolución hacia Saul, que se intensificó en los últimos episodios.

Esas imágenes respondieron una pregunta que había estado inquietando a los fanáticos de Breaking Bad desde que vieron al maestro de secundaria convertido en el narcotraficante Walter White conocer a su creador en el final de ese programa dos años antes. ¿Qué pasó con el abogado hablador de Walter, un consejero amplificado de los cárteles de la droga que tenía anuncios de televisión como un abogado de lesiones personales y parloteo como un vendedor de autos usados?

Después de esa rápida presentación de Gene, el primer episodio de Better Call Saul retrocedió en el tiempo seis años, hizo la transición al color y presentó a los espectadores al aspirante a abogado Jimmy McGill (el nombre de pila de Saul). Una vez conocido como "Slippin' Jimmy", por su hábito de caer frente a las empresas para estafar acuerdos por lesiones, luchaba para llegar a fin de mes y cuidaba a su hermano Chuck, una vez un abogado brillante, que tuvo que renunciar a su trabajo.

Better Call Saul pasaría las próximas seis temporadas explorando esa respuesta, produciendo uno de los mejores dramas de la televisión. Vimos a Saul enfrentarse a su hermano en una audiencia ante el colegio de abogados, exponiendo la creencia desequilibrada de que su hermano que era demasiado sensible a los campos electromagnéticos. Chuck, interpretado con gracia agonizante por Michael McKean, finalmente se suicidó.

Vimos a Saul casarse con Kim Wexler, interpretada magistralmente por la nominada al Emmy, Rhea Seehorn, una abogada que se siente atraída por las estafas que rompen las reglas con las que su marido crea hasta que, al ver el terrible daño colateral que pueden traer, decide dejarlo con eso, su carrera.

Es un testimonio de la calidad del programa que estos nuevos personajes se volvieron tan convincentes como las figuras de Breaking Bad que se reincorporaron a la fiesta, incluido Mike Ehrmantraut, el magníficamente torturado policía convertido en ejecutor del cártel de Jonathan Banks, y el empresario de comida rápida/capo de la droga Giancarlo Esposito, Gus Fring.

La serie mostró la creciente disonancia entre el tipo que Saul cree que está tratando de ser, un abogado inteligente y astuto que encuentra la solución más simple a cualquier problema, y las consecuencias tóxicas que crea para los demás. La temporada final tejió todos estos hilos en un clímax tremendo, cuando un abogado que está siendo estafado por Kim y Saul es asesinado inesperadamente por el mayor rival de Gus, un asesinato que no habría ocurrido si el abogado, el oficioso Howard Hamlin de Patrick Fabian, no hubiera estado involucrado en la estafa de la pareja.

Los productores hicieron cambios creativos masivos que convirtieron los episodios en actos de cuerda floja.

Cuatro episodios antes del final, poco después de la impactante muerte del abogado, sumergieron la historia nuevamente en el mundo de Gene, cambiando a imágenes en blanco y negro de una manera que casi parecía que había comenzado una serie diferente.

El episodio final se mantuvo en ese formato en blanco y negro, mostrando a Saul capturado negociando un trato con los fiscales por una sentencia leve, antes de darse cuenta de que Kim ya había confesado su papel en la muerte del abogado.

Saul luego miente para llevar a Kim a la sala del tribunal para finalizar su acuerdo de culpabilidad, donde admite todo lo que hizo para permitir el imperio de las drogas de Walter White y su participación en la muerte de Hamlin.

Este es el momento en que Saul vuelve a convertirse en Jimmy: un hombre que asume la responsabilidad de recuperar el respeto de su ex esposa a la que todavía ama. (Entre una lista muy larga de ingeniosos cameos en Better Call Saul , el regreso aquí de Betsy Brandt como Marie Schrader, esposa de un agente de la DEA asesinado en la temporada final de Breaking Bad, se ubica como uno de los mejores).

En una escena, cuando Saul comparte un cigarrillo con Kim durante una visita a la prisión (después de todo, fue sentenciado a 86 años), la pregunta que Gould hizo en 2015 parece responderse.

¿Por qué ser bueno? Para tener una conciencia limpia.

Por diferente que fuera la historia de Better Call Saul, su final también reveló una similitud fundamental con Breaking Bad.

Ambos programas tratan sobre hombres que se enfrentan a algo terrible en el centro de su ser, admiten el terrible daño que han causado y, finalmente, aceptan las consecuencias de su comportamiento.

Better Call Saul podría ser la mejor de todos los tiempos, si puede mantener el aterrizaje. En las historias sobre antihéroes, siempre está la cuestión de qué los separa de los villanos. ¿Por qué apoyamos a Tony Soprano y no a su tío Junior en Los Soprano ? ¿O al palabrero planificador financiero de Ozark, Marty Byrde, sobre el líder del cártel Camino del Río? A menudo, la diferencia son los valores y la conciencia; los antihéroes los tienen y los villanos no.

En Los Sopranos, el creador David Chase pareció disfrutar despojándose lentamente de todo lo que había permitido a los fanáticos ver a Tony como el tipo de forajido carismático que amamos en la cultura pop, lo que obligó a la audiencia a admitir que habían estado apoyando a un psicópata todo el tiempo.

Breaking Bad y Better Call Saul cuentan una historia diferente. En estos programas, los antihéroes se ven obligados a enfrentarse a la verdad tóxica sobre sí mismos y, en última instancia, asumen la responsabilidad por el dolor que han creado como una admisión final para aquellos que los aman y se dieron cuenta de la verdad sobre ellos mucho antes que ellos mismos.

Es por eso que las preguntas de Saul sobre el arrepentimiento, que aparecen en dos escenas cruciales del final, significan tanto. En flashbacks, le pregunta a dos de los otros antihéroes de la franquicia, el Mike Ehrmantraut de Jonathan Banks y el mordaz Walter White de Bryan Cranston, en otro cameo inspirado, qué cambiarían de sus vidas si tuvieran una máquina del tiempo.

Mike querría deshacer el momento en que aceptó su primer soborno como policía. Walt querría retractarse de su decisión de alejarse de una empresa exitosa que creó, lo que lo llevó a un ego herido que alimentó toda su disfunción posterior.

Las respuestas de Saul siempre fueron acerca de ganar más dinero, ejecutar una mejor estafa, encontrar una mejor manera de llegar a la cima. Y al comparar sus respuestas con las de sus compatriotas, Saúl (y los espectadores) pudieron ver que faltaba algo importante.

La serie comenzó con Jimmy McGill desesperado por demostrar que todos los que en su vida lo vieron como un perdedor estaban equivocados. Y terminó con un final de coraje que muestra a Saul Goodman dándose cuenta de que esas personas tenían más razón sobre él de lo que quería admitir.

Esa es la materia de la televisión legendaria.

Información. El programa se estrenó en el canal AMC el 8 de febrero de 2015 y finalizó el 15 de agosto de 2022. Netflix emite la serie en varios países y Movistar Series en España.