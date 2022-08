Karol G sobre su tema 'Gatúbela': Sentía la necesidad de hacer un perreo intenso

Redacción de Entretenimiento

La cantante colombiana Karol G lanzó ‘Gatúbela’, su primer tema musical luego de convertirse en pelirroja. El tema marca una mezcla entre el reggaetón tradicional y el moderno, con la colaboración de Maldy, de Plan B.

En una entrevista ofrecida al comunicador Jorge Pabón, conocido como “Molusco”, la reguetonera explicó por qué quiso hacer la canción.

Bajo el alegato de querer representar lo que era una gatúbela, la intérprete de “Provenza” se inspiró en desarrollar el proyecto musical.

“Me encantan las películas de terror y la canción se llama Gatúbela y es como mi forma de ver una gatubela, siempre he dicho ¿por qué la gatúbela la disfrazan de gata y ya? O sea, ¿por qué no lo explican de otro Flow y hacen una película de terror chimba?, con una felina que no sabe qué hace ni se acuerda, pero hace”, comentó la urbana.

Asimismo, explicó que a través de esta producción musical pudo expresar sus emociones, añadiendo que sentía la necesidad de hacer un reggaetón “legendario”.

“La canción me encanta, el junte es legendario, o sea, tener la oportunidad de grabar con Maldy, yo que he sido fanática del reggaetón desde hace muchos años y los dúos me fascinaban y era mucho, demasiado fanática de Plan B. Sentía mucha necesidad de hacer un perro intenso”, dijo la colombiana en la entrevista.

Según Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, el nuevo sencillo le provoca “grandes sentimientos”, por lo que no es relevante para la urbana si impacta de manera global.

“Pase lo que pase con la canción, no me interesan los números, me interesa que yo saqué este tema que quedo como a mí me gusta, que esta Maldy, que rompió ese verso y que sé que mucha gente la va a "perrear" en la disco”, dijo entre risas Karol G.

En menos 24 horas, el videoclip superó los tres millones de visitas y los fanáticos de la colombiana no dejan de comentar lo atrevida que se percibe en las tomas del video, sobre todo por su nuevo color de pelo.