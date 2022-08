"After: amor infinito" y "Nope" reparten desde este jueves amores y miedos en cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Estados Unidos trae a los cines dominicanos este jueves 25 de agosto dos producciones cinematográficas: "Nope" y "After: Amor infinito'', esta última una cinta de drama basada en la novela homónima que fue publicada en el año 2015 por Anna Todd.

"After Ever Happy" es el cuarto y último filme de la saga de películas After, creada por la autora norteamericana.

La misma está compuesta por After: Aquí empieza todo (2019), After: En mil pedazos (2020), After: Almas perdidas (2021) y After: Amor infinito (2022).

Trae de vuelta a Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin en los personajes protagonistas “Tessa Young” y “Hardin Scott”, quienes actúan bajo el guión escrito por Sharon Soboil.

La secuela de 119 minutos fue estrenada mundialmente el 10 de agosto de 2022 en Londres y fue dirigida por Castille Landon, quien en una ocasión declaró que el análisis realista del amor de la historia la atrajo a unirse a la producción y, además tenía interés en dirigirla para mostrar que los romances no siempre son hermosos.

Otros de los actores que participan en la producción de CalMaple y Wattpad son Carter Jenkins, Chance Perdomo, Louise Lombard, Kiana Madeira, Arielle Kebbel, Stephen Moyer Mira Sorvino, Rob Estes y Frances Turner.

Sinopsis. El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... Él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad.

Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Pero será su destino seguir estando juntos?

+ Nope

Titulada originalmente como Nop”, la película que fue dirigida y escrita por Jordan Peele, está protagonizada por Steven Yeun, Daniel Kaluuya y Keke Palmer, quien no había aparecido aparecido en la pantalla grande desde 'Estafadoras de Wall Street' en 2019, donde actuó junto a la rapera Cardi B y la artista puertorriqueña Jennifer López.

El filme de horror que tiene una duración de 2 horas y 11 minutos es de calificación R, a consecuencia de que contiene contenidos no aptos para ser vistos por personas menores de 17 años.

La producción de Monkeypaw Productions, se estrenó el 18 de julio en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles y el 22 de julio en Universal Pictures.

Por otro lado, el presupuesto para el mismo fue de 68.000.000 dólares y hasta el momento los ingresos son 133.000.000 dólares.

Sinopsis. Dos hermanos que dirigen un rancho de caballos en California descubren algo maravilloso y siniestro en el cielo, mientras el propietario de un parque temático adyacente intenta sacar provecho de este misterioso fenómeno de otro mundo, indica la sinopsis oficial.

Críticas. “Jordan Peele se atreve con algo un poco diferente (lo cual siempre es de agradecer) fundiendo el terror más propio de sus obras anteriores con la ciencia ficción. Una mezcla que funciona maravillosamente bien y que deja un resultado en general satisfactorio, si bien mucho más en la forma que en el contenido¨, escribió Daniel Escacha en la sección Críticas del portal Los Interrogantes.