Plácido Domingo habla sobre acusaciones de formar parte de una secta sexual

AP/Redacción Entretenimiento

Los Ángeles, EE.UU.

El nombre de la estrella de ópera Plácido Domingo apareció en una investigación de una organización similar a una secta en Argentina que también tenía oficinas en Estados Unidos y cuyos líderes han sido acusados ??de delitos, incluida la explotación sexual.

Domingo, el cantante de ópera español que ha enfrentado acusaciones de acoso sexual por parte de numerosas mujeres en los últimos tres años, no ha sido acusado de ningún delito en el caso de Argentina.

“Plácido no delinquió, ni es parte de la organización, sino que era un consumidor de prostitución”, dijo un oficial de la ley, quien habló bajo condición de anonimato porque la investigación continúa. La prostitución no es ilegal en Argentina.

Por su parte, el tenor rompió el silencio y enfrentó la polémica en la que se ha visto envuelto.

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo [consideraba] de amigos", mencionó Domingo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que no tengo nada que ver en eso".

Agentes del orden han llevado a cabo decenas de allanamientos en Buenos Aires contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que “construyó un culto en torno a su líder” y redujo a los miembros a “una situación de esclavitud y/o explotación sexual”, según documentos de los fiscales en el caso argentino contra la escuela.

La organización montó una estructura comercial que incluía oficinas en Argentina y Estados Unidos, incluyendo sucursales en al menos tres ciudades estadounidenses: Las Vegas, Chicago y Nueva York.

Hasta el momento, 19 personas han sido detenidas en Argentina, mientras que se cree que al menos tres sospechosos siguen prófugos dentro del país sudamericano y cuatro están siendo buscados en Estados Unidos.

Las escuchas telefónicas que formaron parte de la investigación judicial registraron conversaciones en las que un hombre que las autoridades identifican como Domingo habló con un miembro del grupo, identificado como Susana Mendelievich, sobre reunirse con la estrella de la ópera mientras estaba en Buenos Aires para una serie de conciertos. en abril.

La investigación sobre la secta ha implicado a personas con conexiones en el mundo de la música clásica y que actuaron con Domingo en el pasado, incluido Mendelievich, un pianista argentino.

Se alega que Mendelievich es la persona a cargo de las actividades de explotación sexual de la organización, según un funcionario judicial, que también habló bajo condición de anonimato.

En una grabación, el hombre identificado como Domingo habla con Mendelievich sobre cómo puede subir a su habitación de hotel sin ser detectada por su personal.