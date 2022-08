"La casa del dragón" se estrena y "coge fuego", seguidores de "Juegos de tronos" abarrotan HBO

El estreno de "La casa del dragón" hizo que los servidores de HBO Max colapsaran el domingo en un esperado "spin-off" y precuela de "Juego de Tronos", un indicativo de que esta temporada atrapará la atención de sus fieles seguidores.

Adaptación de la mitad del libro 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, la expectación por conocer el pasado de la Casa Targaryen, casi 200 años antes de la disputa por el Trono de Hierro era máxima entre sus devotos.

El primer episodio tenía la misión de presentar nuevos personajes en la serie dirigida por Clare Kilner, Geeta V. Patel y Greg Yaitanes.

En el primer bocado en "la casa" se vieron dragones, brutales peleas, una violenta noche de terror en las calles y, una de las más crudas y sobrecogedoras escenas de la televisión del 2022.

La producción está protagonizada por Padyy Considine (Viserys I Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (que interpreta a Alicent Hightower), hija de Otto Hightower, la Mano del Rey (protagonizado por Rhys Ifans), y la mujer más hermosa de los Siete Reinos, Emma D’Arcy (que encarnará a la princesa Rhaenyra Targaryen), entre otros actores.

La primera temporada de producción, compuesta de diez capítulos y basada en el libro "Fuego y Sangre", de George R.R. Martin, llegará a HBO Max este 22 de agosto.

Ambientada 200 años antes de los hechos relatados en "Juego de Tronos", "La Casa del Dragón" relata la historia de la Casa Targaryen cuando, a lomos de sus temibles dragones, este ancestral linaje de raíces valyrias dominaba Poniente desde su fortaleza de Rocadragón.

Las críticas resaltan sus grandes actuaciones, su cuidada adaptación y el nivel de producción de su traslación de Poniente.

HBO explicó la avalancha de gente en su plataforma: "Somos conscientes de que algunos usuarios pueden tener problemas en este momento".

Miles de usuarios estadounidenses comenzaran a explicar que su aplicación se bloqueó y que era imposible poder disfrutar de la serie desde su televisión o su dispositivo elegido.

"Intente cerrar la aplicación y reiniciarla para ver si esto ayuda. Vuelva a ponerse en contacto de inmediato con nosotros si aún tiene problemas", remarcaban.

"Al parecer, ya fuese desde un Smart TV, un Fire TV o un smartphone, los servidores de HBO Max, un portal de streaming que atraviesa graves problemas de contenido y financieros, no han podido aguantar la alta demanda.

