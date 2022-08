Demi Lovato confiesa que se estaba poniendo “azul” y a segundos de morir por una sobredosis

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Demi Lovato confesó que siente “la culpa del sobreviviente” luego de haberse salvado de morir por una sobredosis de heroína en 2018.

La artista reveló que se estaba “poniéndose azul” con apenas unos segundos de vida cuando fue encontrada en junio de ese año tirada en el suelo de su casa en Los Ángeles y desde el incidente ha sufrido daños cerebrales y tres ataques al corazón.

"Cuando me encontraron, me estaba poniendo azul y el médico dijo que me quedaban entre cinco y diez minutos más", reveló Demi al presentador Zane Lowe. "Si no hubiera entrado nadie, hoy no estaría aquí", dijo en la estación de radio Apple Music 1.

La famosa artista ha estado lidiando desde entonces con su recuperación y tratando de ganarse la confianza de sus amigos y familia: “Fue una experiencia de aprendizaje en la que pensé que tendría que volver a ganarme su confianza, no sólo hablando, sino con acciones”.

La intérprete de “Sorry not sorry” expresó sentir la “culpa del superviviente” después de ver fallecer al ex de Ariana Grande, Mac Miller, debido a las drogas.

“He perdido amigos que tenían más o menos mi edad y eso duele mucho. Tuve mucha culpa de superviviente después de mi sobredosis porque después de eso murió Mac Miller y eso puso todo en perspectiva de lo que podría haber pasado”, dijo.

La cantante, quien está en una nueva etapa de su vida, lanzó hoy su nuevo álbum musical “HolyFvck” y su nuevo novio forma parte del mismo y se trata de Jutes, un artista independiente y compositor con quien ya ha colaborado en el tema “Substance”.

Demi dijo que está “feliz y sana" con su nueva pareja.