Anuel y Yailín: un amor que surgió a la velocidad de un rayo y sufre un frenazo abrupto

De confirmarse la separación, Anuel y Yailín dieron un frenazo abrupto a una relación amorosa que surgió a la velocidad de un rayo y durante ocho meses se adueñó de las redes sociales y de la farándula internacional, de la atención pública por lo estrambótico de su desarrollo y que ella misma al principio lo visualizó: “La vida es una, nosotros la vivimos rápido…Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”.

El exponente urbano puertorriqueño y su colega dominicana iniciaron el año 2022 convertidos en los protagonistas del amor más viral en República Dominicana, título que conservaron y defendieron con acciones constantes.

Desde diciembre pasado la pareja comenzó a dar mucho de qué hablar luego de diferentes demostraciones melosas que ellos mismos se encargaron de difundir a través de sus redes sociales.

¿Cómo se conocieron? Yailin reveló que le dio varios “likes” en Instagram, los cuales Anuel vio y respondió meses después, asegurando que ella no le dio un like sino varios, lo que al final le llamó la atención. Por su lado, la dominicana comenta que no era fans del artista, apenas le gustaba una sola canción.

Anuel comentó: “Yo conocía a Yailin a través de su música, pero, un día sentado en la casa mis amigos comenzaron a hablarme de ella y ahí le presté más atención (risas)’’.

La pareja dijo que no duraron mucho tiempo hablando por mensaje, pero cuando se conocieron la conexión fue inmediata.

Narraron que el día que se conocieron ella fue al hotel donde estaba hospedado, ambos estaban ligeramente tomados, bailaron bachata y conversaron mucho, con muchas caricias y besitos.

Yailin asegura que no hubo intimidad en los primeros días de estar juntos. Aunque Anuel quería estar con ella íntimamente se definió un caballero y permitió dar el siguiente paso dentro de la relación cuando ella se lo permitió.

Con flores, dedicatoria de canciones, peluches, joyas, relojes y hasta anillo de compromiso, él evidenció que la dembowsera era la mujer que nunca dejaría sola, tal y como lo expresó en una publicación.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre original de Yailín, antes de conocer al intérprete boricua contaba con 700 mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, luego de la confirmación del romance, personas de otros países pusieron sus ojos en Yailin. De manera que aumentó hasta 4 millones de seguidores en esa red social, posicionándose por encima de muchas nuevas cantantes de su género.

El miércoles, misteriosamente la cuenta no apareció más en Instagram y se le atribuye a la supuesta crisis que atraviesan.

+ Regalos

En todos estos meses las demostraciones de amor de Anuel hacia ella se traducen en suntuosos regalos y detalles como el recordado cual arreglos de rosas rojas y peluches que le envió en enero, mientras que ella estaba interna en un centro de cirugía plástica, debido a los últimos arreglos estéticos que se realizó.

El regalo fue entregado por personas vestidas de peluches, gesto que Yailin agradeció colgando un video mostrando el detalle, al que le colocó la canción “Eres todo de mí”, cantada por Ana Gabriel, y escribió: “Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo Enma”. Por su lado, Anuel comentó “Mía. Más mía que tuya”.

El sorpresivo compromiso. También en enero fue viral cuando el reguetonero entregó un anillo de compromiso a la dominicana.

En un vídeo publicado por ella, mientras él le colocaba el anillo, expresó: “La vida es una nosotros la vivimos rápido…Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”.

Desde que empezó a difundirse la noticia, el público se dividió entre los que apoyaban la relación, y entre los que estaban en contra de la misma, por el hecho de que el intérprete de “Naturaleza” es un artista internacional, mientras que la joven de 20 años es para muchos simplemente un figura controversial.

Para esas personas el urbano envió un mensaje corto pero directo: “Que hablen todo lo que quieran… Yo nunca te voy a dejar sola”.

Karol G en el medio

Sin embargo, las controversias siguieron cuando el sábado 22 de enero, la colombiana Karol G se presentó en el anfiteatro de Altos de Chavón, y ese mismo día su expareja difundió un video en que besaba a su actual novia.

Una parte de los seguidores de “El Dios del Trap” consideró que éste hizo la publicación con el propósito de dirigir la atención del público hacia ellos, por lo que dejaron miles de comentario negativos, entre los que estuvo la frase: “Y no te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico”, verso que forma parte de la canción “Culpables”, interpretada por la compositora colombiana y el antes mencionado.

Aunque "medio mundo" se interesó en la relación Anuel-Yailín, en la música eso no sirvió de mucho, pues anunciaron una colaboración musical y no pasó nada.

Mejor estuvieron las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar. Lo más comentado fue el hecho de que la canción se publicó el 14 de febrero, fecha en la que la ex de Anuel, y también cantante, Karol G, cumplía años, lo que muchos vieron como una indirecta, pero otros los defendieron alegando que ese día se celebraba “San Valentín”, por lo que es normal que se publiquen canciones de amor en esos días.

Para muchos, después de terminar con Karol G, el puertorriqueño siguió pendiente y “a las sombras de la ex”. Eso fue bajando con el tiempo.

Al principio de su relación con Yailín, el cantante subió historias en las que mostraba el proceso de nuevos tatuajes que se hizo, respecto a eso también se cree que aprovechó la ocasión para cubrirse el tatuaje en la espalda, el cual se trataba de un selfie en el que estaba con Karol G hace más de un año.

Sin embargo, ese no es el único tatuaje que hacía referencia a la colombiana. Anuel AA tenía en su mano izquierda el nombre original de Karol G (Carolina) y que de hecho quedó a la vista de todos, cuando le puso el anillo a la dominicana.

Una vez se hace público el hecho de borrar o cubrir el tatuaje, los que se inclinan a la colombiana escribían en los comentarios de Instagram la frase: “El amor no se borra como los tatuajes”.

Ya entrado los meses y el fuego del amor, Anuel y Yailín se concentraron más en ellos y hasta se convirtieron de inmediato en la pareja del año para la industria de la música latina, posicionándose en el primer lugar de la “mejor pareja del año”, galardón que otorgará la producción de los premios Billboard.

La dominicana y el boricua pronto se colocaron en el interés por encima de muchas parejas que tienen años de unidad y una fama de ser “la pareja más leal y enamorada”, como Camilo y Evaluna.

Ya para marzo del presente año, el amor no cabía en esta isla del Caribe y decidieron mudarse a Miami, donde crearon su nido de amor y él "me trata como una reina", según contó a la revista People en Español.

"Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", agregó en marzo la intérprete urbana.

Él, por igual, según sus declaraciones, se sentía a plenitud: "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada".

En la entrevista publicada en el portal de People en Español, la pareja confirmó que estaba residiendo en Miami, donde vivían en su propia burbuja y se divertìan como niños, resaltó la publicación.

"Somos como dos muchachos juntos", dijo a People entre risas Yailin, quien añadió: "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos".

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del exponente urbano, se proclamó feliz con su reina en Miami: "Ella está aquí ya por fin gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos".

Lucían tan enamorados que la pregunta lógica de los periodistas llegó: "¿Y la boda pa' cuando?", le preguntó People. La respuesta en tres palabras: "Estamos en planes". Y ciertamente era así. Más adelante se cuenta este capítulo.

Mientras, disfrutaban de su amor. Y ella de suntuosos regalos. El 15 de marzo Yailin “la más viral” encendió las redes sociales al mostrar el “makinón” que le regaló su prometido.

Se trataba de un Bentley Bentayga 2022, blanco, caracterizado por ser uno de los modelos más costosos del momento, con una potencia y velocidad que lo posicionan como un verdadero ‘makinón’, por su confort, exclusividad y lujosos detalles.

De acuerdo a algunos medios, el automóvil se encuentra entre los 185 y 250 mil dólares.

"Gracias mi rey por mi juguete nuevo", escribió la intérprete de “Chivirika” y de inmediato miles de comentarios llenaron la publicación. Como siempre dividiéndose entre los que apoyan a la pareja y los que todavía soñaban con una con reconciliación con Karol G.

Toda esta situación de derroche amoroso pasaba justo cuando Astrid Cuevas, madre de Pablo, el hijo de siete años de Anuel, y sus hermanas, arremetieron contra el cantante en las redes sociales.

Las excuñadas del puertorriqueño compartieron que supuestamente él había echado de la casa al niño junto a la madre y hasta “le cortó el teléfono”.

“No te digo que eres un lechón y de to´ lo tienes siempre le tiras a tu hijo por c#% vas a seguir siendo el mismo vagabundo de siempre. Hace meses prometiendo a Pablo (hijo de Anuel) y a Astrid porque eres tan lechón que a que no dices que tampoco la sueltas que así sea en el baño del estudio la llamas”, publicó en marzo Nicole Cuevas etiquetando al cantante.

Añadiendo a eso la expareja del intérprete dijo: “El que actúa con maldad hay que desearle suerte tarde o temprano la necesitará” (¿la maldición se hace realidad?).

A esta crisis se abrió un capitulo más y es que una mujer aseguró en el mes de marzo estar embarazada de seis meses del exponente urbano.

Según una investigación del programa “El Gordo y La Flaca”, una joven llamada Melissa Vallecilla, de origen venezolano, mantuvo por varios meses una relación con Anuel AA y quedó embarazada, por lo que se sometieron a prueba de ADN que dio paternidad positiva para Anuel.

La joven, de 28 años, vive en Houston, Texas y el 15 de junio pasado se publicó en algunos medios que ella dio a luz a una bebé: “Gianella Gazmey Vallecilla. Bienvenida, mi amor”. Eso significa que le puso el apellido de Emmanuel Gazmey, nombre verdadero del reguetonero.

A la par, a principios de mayo, surgieron rumores de que Yailín estaba embarazada, pero ella lo desmintió: “Emma (Anuel) conmigo desde que nos conocimos él ha querido una niña conmigo eso no es algo del otro mundo, así que déjense de eso que él día que uno quiera tener uno, lo vamos a tener, aunque desde que nos conocimos estamos intentándolo”.

La esperada boda

A principios de junio sonaron las campanas de boda: "Claro que sí, hasta muchacho y todo’’, comentó Yailin y Anuel dijo que estaban viendo propiedades para elegir la casa donde vivirían en República Dominicana.

Menos de una semana después de esas declaraciones al programa "Alofoke sin Censura" ya Yailin y Anuel eran marido y mujer. La pareja se casó por lo civil en República Dominicana, publicó Listín Diario el pasado 10 de junio.

“Te amo nunca Imagine este momento Ni cómo se sentía gracias Por llegar a mi vida Y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo Espero que esto dure años y años Juntos y dándonos todo el amor del mundo Cada día que pase Y gracias por convertirme en tu esposa @anuel”, dijo la dominicana Yailin en su cuenta de Instagram.

“La Más Viral” acompañó el mensaje con varias fotografías “simbolicas” junto a su ahora esposo firmando unos papeles.

El testigo de la unión fue el influencer Santiago Matías “Alofoke”, quien comentó en su canal de YouTube que el artista puertorriqueño lo había llamado días antes para manifestarle que tenía la intención de casarse con la joven y quería saber cuáles papeles necesitaba.

También explicó que más adelante los esposos celebrarían la unión con una ceremonia.

Feliz cumpleaños!

El 4 de julio fue un día muy especial en sus vidas. Era el cumpleaños de su amada y aunque el Príncipe de la Isla del Encanto había demostrado de sobra que esperaba un día especial para consentir a su princesa, no dejó pasar por alto su cumpleaños número 20 y le preparó una velada romántica y llena de detalles.

En Madrid, España, donde el puertorriqueño se encontraba cumpliendo con una serie de presentaciones, le realizó la celebración en un restaurante que llenaron de globos, peluches y rosas rojas mientras en una pantalla iban pasando una serie de imágenes de ambos.

"Feliz cumpleaños Yailin. ¡¡Te amo!!", se leía en el audiovisual mientras sonaban varias canciones de Ana Gabriel, la artista favorita de la dominicana (la misma que dijo no conocer a la dembowsera y que luego se disculpó).

Para julio, ya en pleno verano, aprovecharon la gira española y fueron captados disfrutando de rincones de España, su encanto y también de los bellos lugares que conocieron juntos, como aventurarse en una cueva con una moto acuática.

"¡¡¡¡Gracias Dios mío por momentos como éste!!!!", comentó él en su Instagram, etiquetando a la cantante dominicana en la publicación, quien graba el vídeo.

De este paseo en moto acuática por aguas mediterráneas, la Chivirika también publicó una instantánea en la que se le vio disfrutando de un paisaje de ensueño.



Cuando todo se pensaba que iba viento en popa, el miércoles la farándula encendió el botón rojo por una posible crisis matrimonial luego de que la exponente dominicana desactivó su cuenta de Instagram y encendió las alarmas de una posible crisis matrimonial o un supuesto embarazo, aunque ni ella ni su esposo Anuel AA han dado declaraciones al respecto.

Ante la decisión de la joven, son muchos los que se preguntan qué ha ocurrido en la vida de la joven para cerrar su perfil de Instagram con más de cuatro millones de seguidores.

Entre las teorías que existen está la que el reciente matrimonio está pasando por una crisis y no estarían tan felices como lo muestran en redes sociales. Mientras que algunos se inclinan en que la intérprete está en la dulce espera.

En paralelo. Las especulaciones en torno a su relación fueron aumentando y más que ellos guardan silencio, lo que acontece en medio del conflicto legal que mantiene Anuel con la madre de su hijo Pablo, Astrid Cuevas.

El cantante puertorriqueño demandó a la madre de su hijo por la custodia compartida del menor y ella lo acusó de paternidad irresponsable.

La madre del pequeño, de nueve años, sometió un documento en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, donde dice que él es un padre ausente que se comunica con el menor esporádicamente.

El documento, que fue publicado por el programa “Lo sé todo”, de Puerto Rico, reza que el 13 de febrero de 2022 fue la última vez que el artista se comunicó con su hijo y desde entonces se encuentra ausente en la vida del menor.