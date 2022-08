La actriz Robyn Griggs pierde la batalla contra el cáncer de cuello uterino

Robyn Griggs perdió la batalla que libraba contra el cáncer de cuello uterino. La actriz estadounidense de telenovelas falleció dejando su nombre grabado en producciones televisivas como "Another World" y "One Life To Live". Tenía 49 años de edad.

"Con gran pesar, me entristece anunciar el fallecimiento de Robyn. Aunque ella ya no sufre y querría que recordáramos eso y los buenos recuerdos", se lee en el perfil de Facebook de la actriz que murió el sábado.

La publicación agrega: "Nunca olvidaré lo abierta que estaba a contar su historia. Quería ayudar a la gente y difundir su historia como ejemplo. "RIP mi amiga, te amo y sonrío cuando pienso en ti".

A principios de julio, Griggs actualizó a sus seguidores, revelando que su cáncer se había extendido con nuevos tumores para alcanzar etapa de cuatro

En septiembre de 2021, la actriz se refirió a su lucha contra el cáncer y cómo se comprometió a no dejar que la enfermedad le impidiera seguir siendo positiva y vivir su vida, en una entrevista con "Llámame Adán".

En el espacio, dejó a los lectores un mensaje inspirador que en parte decía: "Disfruta tu vida. Disfrútala por ti. Ayudará a tu situación, pero también ayudará a las personas que luchan contigo".

Griggs fue ingresado el pasado 11 de agosto a cuidados intensivos y el sábado se supo de su lamentable muerte.

El portal de People en España señala que ella comenzó su carrera en producciones teatrales para niños antes de aparecer en la serie anterior de Nickelodeon "Clasificación K".

Entre 1991 y 1995 Griggs pasó a protagonizar dos grandes telenovelas, dando vida al personaje de Stephanie Hobart en "One Life To Live" y a Maggie Cory en "Another World", papeles que le dieron gran fama.