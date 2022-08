Poeta Callejero encuentra su rosa de Guadalupe en España y hacen la travesía del amor

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

El Poeta Callejero siente que está dando “lo mejor de mí, estoy enfocado, soy disciplinado y estoy en buenas manos…”. Cuando refiere las buenas manos que lo sostienen, sin duda hace referencia a su pareja, a quien señaló como “el amor de su vida” y con quien tiene una historia desarrollada entre Europa y América.

“Le doy gracias a Dios por mi pareja, Guadalupe. Es como una mano derecha, tiene conocimiento de la música y al ser de Madrid es una ayuda con la cultura europea”, manifestó durante un encuentro de prensa para dar a conocer su nuevo álbum, titulado “Gracias”.

A pesar de los enamorados que se dejan ver a través de las redes, la española confesó que las cosas no fueron así desde el inicio, pues todo se vislumbraba como una relación estrictamente profesional.

¿Cómo se conocieron? “Él quería ir de gira a Europa, yo trabajo en una compañía como promotora musical, él se puso en contacto conmigo por un amigo en común que iba a ir de gira con nosotros”, detalló Guadalupe en declaraciones a Listín Diario.

Según relató la pareja, entre reuniones de trabajo surgió el amor que hoy profesan y los mantiene tan unidos que juntos interpretan en primer sencillo de la madrileña titulado “Baby”.

“Al principio todo fue normal, como una conversación profesional, reuniones de trabajo para la gira, ya luego todo se fue un poquito más personal hasta que nos fuimos en amor”, afirmó ella.

Ambos están concentrados en el amor, pero también en la nueva producción musical que renueva la discografía de Gabriel Santana (su nombre real), quien ha transitado un trayecto largo como un pionero de la música urbana dominicana.

Recorrido

El trayecto ha sido largo para este pionero de la música urbana nacional que busca el resurgimiento en manos de su quinto álbum.

Con "Gracias" Gabriel intenta volver “a ser quien era” y que recoge distintos temas enfocados en sus motivos para ser agradecido y una cercana colaboración con la inició siendo su promotora musical y que hoy es su pareja, Guadalupe.

“Gracias a los que compran cuadernos con mi cara, a los que para ir a verme en una fiesta usaron ropa cara, gracias a los que me vien’ desde la grada, a los que compran’ taquilla VIP en la entrada, gracias a los a los que vienen para que le firme un pote, me piden una foto y me dicen: Poe tú ere’ un monster”, recitó el exponente que asegura que vivió su época de mayor apogeo por gracia divina, sin apoyo de ninguna disquera o inversionista.

Pegada y declive

Distintos procesos en todos los ámbitos de su vida, sobre todo personal, han llevado al Poeta a sufrir un declive en su popularidad, producto de las “meteduras de pata” que él mismo admitió y que son atribuidas esencialmente a su firma con la disquera internacional “Universal Music”.

Universal se sumó al camino del Poe en su momento cúspide. En primera instancia, al haber sido un artista completamente independiente, carecía de resoluciones legales que pudiesen evitarle futuros líos sobre todas las hazañas que venía realizando.

La intención del sello era organizar todos esos detalles y luego relanzar al cantante, sin embargo, eso tomó demasiado tiempo resultando desesperante para el Poe y su público que esperaba con ansias cada nueva poesía lírica.

El rap que ya no hacía dejo de darle de comer durante dos años, recién casado y con una niña pequeña su condición psicológica se deterioró y quedó en evidencia cuando volvió a lucirse en la palestra luego de que se filtrará su tema “Vídeos y Fotos”.

El golpe de lo que no pudo hacer la discográfica y actos que se hicieron virales, como quedarse mirando para arriba en medio de una entrevista con Luz García, mancharon la imagen pública que hoy intenta salvar.

Con Gracias, el cantante de éxitos como “Bonita Bonita” busca volver a consolidarse como ese que era antes de su contrato con la empresa internacional y piensa que el camino correcto es la autenticidad.

Entre Dios y el mundo

Desde su regreso a la palestra el sanjuanero se ha caracterizado por llevar un mensaje de prédica que en múltiples ocasiones ve caer cuando luego de la exaltación divina las ansías de pegada ven una canción con un mensaje contrario a los principios bíblicos.

Este patrón ha sido criticado en diversas ocasiones por conocedores de la Palabra que afirman él desequilibrio en el peso de sus mensajes haciendo eco al famoso dicho “no se puede estar con Dios y el mundo”, a lo que Gabriel alegó que se encuentra en una lucha constante contra la carne.

“Yo soy un ser humano, tengo una parte espiritual y me esfuerzo mucho porque sea el espíritu en mí, pero también tengo la carne y una espina que me vive puyando”.

Temas cristianos

El nuevo cd, con una producción que tardó dos años en estar lista, mantiene una línea especialmente cristiana, con tres temas dedicados a Jehová, y el resto seculares, sin embargo sus esperanzas ante esta nueva producción descansan principalmente sobre sus temas “Pásame el Trago”, un regueeton, e “Infinito”, una bachata.

Seguido, indicó que “Gloria” es de sus favoritas, así como “Gracias” (intro de la producción) y “Regreso” junto al dúo ministerial, Tercer Cielo.

Gracias, cuenta con una variedad rítmica enriquecedora que muestra la versatilidad por la que siempre se ha caracterizado el artista que va desde un merengue en homenaje a Juan Luis Guerra, titulado como el propio éxito del veterano “Burbujas de amor”, hasta las rap y otros ritmos urbanos por los que se inclina principalmente como “Baby”, junto a su actual novia Guadalupe.

Otras colaboraciones con las que cuenta son “Porque Tu Eres Tan Linda” junto al rapero Quimico Ultramega, “Tu Me Gustas” junto al dúo puertoriqueño Zion y Lennox, “Lo Mío” junto a César Ac y No le baje featuring Los Blanquitos.

Presente en la cartelera también se encuentran los hits solistas “Amén”, “Candela”, “No Le Baje”, “Mujer Perfecta” y “La Carretera”, disponibles en todas las plataformas digitales.