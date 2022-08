Frank Ceara interpreta a Trujillo y eso le provoca pesadillas, insomnio, cólicos y otros dolores

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Al llegar a su cada día y despojarse de la piel Rafael Leónidas Trujillo, uno de los tiranos más crueles que ha parido Latinoamérica, para Frank Ceara ha sido una tarea pesada. Algunas de las consecuencias van desde tener pesadillas, sufrir cólicos y dolores abdominales hasta insomnio.

Ceara hace de Trujillo en el musical “Mariposas de Acero”, que dirige Waddys Jáquez, y que cuenta la verdadera historia de las hermanas Mirabal.

“Cuando me propusieron el personaje, de inmediato, dije que no. Porque sabía que no iba a ser fácil”, relata al significar que es una persona creyente en Dios y que rechaza totalmente la actuación del tirano, aunque haya sido en el pasado.

Sin embargo, el significado y el legado que dejará este musical en la sociedad lo impulsaron a tomar la decisión de revestirse del temido tirano.

Frank es una persona muy creyente y sensible, antes de subir al escenario a ensayar se cubre de oraciones y se mete en el personaje de una manera impresionante.

“Esto ha sido muy fuerte para mí, he tenido que llegar a odiarme a mí mismo para llegar a su interpretación. He sufrido pesadillas, cólicos y dolores abdominales”, asegura.

Y es que al igual que a muchos dominicanos a Frank le toca muy de cerca lo sucedido durante los 30 años de dictadura que se vivió en República Dominicana. Sus tíos, de parte de madre, tuvieron que salir exiliados del país, por oponerse al tirano.

“Mi familia vivió en carne propia el terror y asedio que padecían los que no decidieron callar, aquellos que decidieron actuar como las hermanas Mirabal y como todos aquellos se opusieron, y terminaron perdiendo su vida”, afirma.

Conocer intrínsecamente a Trujillo le ha permitido al actor conocer de cerca al déspota, conocer la verdad de los hechos, acontecidos durante la cruel época.

Con rabia y tristeza, Ceara lamenta que, hasta el día de hoy, la historia de lo sucedido no ha sido contada tal cual aconteció.

“Llevo conmigo una rabia que me quema, por que cómo es que después de tantos años asesinado Trujillo y que vivamos una democracia, los libros de textos no relatan la real historia de la tiranía. Los gobiernos se han encargado de ocultarlo todo, el primero fue Balaguer (Joaquín), que siendo presidente de la república y porque fue parte del anillo trujillista, no dejó que la nueva generación conociera la verdad”.

“Mariposas de Acero” es el primer musical que aborda la vida de las heroínas asesinadas por los esbirros del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, visto desde una perspectiva estética moderna que rompe con los convencionalismos y busca interesar a las nuevas generaciones en los detalles relevantes de nuestro pasado.

El director Waddys Jáquez entiende que muchos jóvenes desconocen el arrojo y valentía que exhibieron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, en contra de la tiranía de Trujillo.

“Ese fue un punto de inflexión histórico que ejemplifica el deseo libertario, un crimen cuya amplia repercusión internacional contribuyó a acelerar el derrocamiento del tirano", comentó Jáquez.

Novedad musical

“Mariposas de Acero”, el musical histórico, narrado a ritmo de música urbana, (rap, trap y fusiones) que cuenta la vida y lucha de las Hermanas Mirabal, escrito por el experimentado, director y dramaturgo, Waddys Jáquez, tendrá su estreno mundial este viernes 12 de agosto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Elenco. La lista de los artistas que subirán a escena la lidera: Adalgisa Pantaleón (Dedé Mirabal); Nashla Bogaert (Minerva); Hony Estrella, (Patria); Coral González (María Teresa); Diana Ramos (Dedé Mirabal joven); Frank Ceara (Rafael Trujillo) y Judith Rodríguez (Tomasina Cabral).